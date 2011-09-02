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Spor

Terlikle girilemeyen plaja ziyaretçi akını  MARMARİS (A.A)

02 Eylül 2011 15:08

-Terlikle girilemeyen plaja ziyaretçi akını  MARMARİS (A.A) - 02.09.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı köyünde bulunan Sedir Adası'ndaki ''Kleopatra Plajı'', adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Altın sarısı kumları özel koruma altında olduğu için terlikle bile girilmesine izin verilmeyen plaj, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.  Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan ve yılda 150 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Sedir Adası, altın sarısı kumu, turkuaz rengindeki denizinin yanı sıra içerisinde bulunan tarihi eserlerle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çamlı köyü Muhtarı Özkan Kalkan, Sedir Adası'nın Muğla genelinde en fazla ziyaretçi alan ören yerlerinin başında geldiğine işaret etti. Özkan Kalkan, adadaki plajın ve tarihi kalıntıların korunması için gayret gösterildiğini söyledi.  Kalkan, adanın ün kazanmasını sağlayan plajdaki kumun özelliğiyle ilgili ise şu bilgileri verdi: ''Yalnızca dünyanın iki yerinde var olduğu bilinen bu özel kum ateşte yanıyor, sodalı suda kendiliğinden çoğalıyor ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor. Karbonatlı çamurun bir çekirdek etrafında birikmesiyle oluşan kumların denize kattığı eşsiz güzellikteki renk de adanın görülmeye değer olan diğer özelliklerinden bir diğeri. Bu kumların bir benzerinin de Kızıldeniz'de olduğu biliniyor.'' Kleopatra Plajı'nda ender rastlanan özellikteki altın sarısı kumlar, 24 saat boyunca görevliler tarafından gözetim altında tutuluyor. Plaja inen ahşap yol üzerindeki Türkçe ve İngilizce tabelada ''Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınamaz, kum alındığının tespiti halinde 2863 sayılı yasa kapsamında yasal işlem uygulanacaktır'' uyarısı bulunuyor. Görevliler, koruma altındaki kumların dışarıya taşınmasını önlemek amacıyla ziyaretçilerin plaja havluyla girmesine izin vermiyor. Terlikle bile girilmesi yasak olan plajdan ayrılan herkes zorunlu olarak duş alıp, üzerindeki kumları akıttıktan sonra plajı terk edebiliyor. Bu koruma kurallarına uyan tatilcilerin tek şikayeti ise kumlara uzanılmasına izin verilmemesi.   Zeytin ağaçlarıyla kaplı adada, doğal güzelliklerin yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait antik tiyatro, agora ve antik liman kalıntıları da bulunuyor. Adada bulunan ve MÖ binli yıllara dayandığı sanılan Dor, Pers ve Romalılardan kalma tarihi eserler turistlerin ilgisini çeken diğer etkenler arasında yer alıyor.

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