'Terlikçi anne' beraat etti

Denizli’nin Honaz İlçesinde oğluna attığı terliğin ‘silah’ sayılması nedeniyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava Denizli’nin Honaz İlçesinde oğluna attığı terliğin ‘silah’ sayılması nedeniyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 62 yaşındaki Şenay Güzel, ilk duruşmada beraat etti.

Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada, daha önce şikayetçi olan oğlu Halil Güzel, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. İfadesini verirken gözyaşlarını tutamayan Şeray Güzel, beraat kararını duyunca sevindi.

Şeray Güzel, adliye çıkışında, “Beraat ettiğim için mutluyum” dedi.