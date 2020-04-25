Terlik fabrikasında çalışan işçi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gaziantep Akınbella Terlik fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 40 gün önce nişanlanan Kartal'ın Koronavirüs nedeniyle 15 gündür hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.
DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen ise daha önce sosyal medyadan söz konusu fabrikada işçilerin Koronavirüs'e yakalandığını duyurduğu için gözaltına alınmıştı. Kartal'ın ölümünün ardından Türkmen, sosyal medya hesabında, "Haftalar önce gözaltına alınmama sebep olan paylaşımlardan biri de Akınalbella terlik fabrikasında koronavirüse yakalanan işçiler olduğu halde üretimin devam ettiğiyle ilgiliydi. Ve o fabrikada çalışan Uğur Kartal adlı işçi genç yaşında virüs yüzünden hayatını kaybetmiş" diye yazdı.
Türkmen, "Ne olursa olsun çarklar dönecek diyenler, haftalardır yaptığımız bütün çağrılara rağmen işçilerin çığlığını duymayanlar, ücretli izin talebini görmezden gelip, işçileri aç ve işsiz kalmakla virüse yakalanmak arasında tercihe zorlayanlar işçi ölümlerinden sorumludur" dedi.