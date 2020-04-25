Terlik fabrikasında çalışan işçi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen ise daha önce sosyal medyadan söz konusu fabrikada işçilerin Koronavirüs'e yakalandığını duyurduğu için gözaltına alınmıştı. Kartal'ın ölümünün ardından Türkmen, sosyal medya hesabında, "Haftalar önce gözaltına alınmama sebep olan paylaşımlardan biri de Akınalbella terlik fabrikasında koronavirüse yakalanan işçiler olduğu halde üretimin devam ettiğiyle ilgiliydi. Ve o fabrikada çalışan Uğur Kartal adlı işçi genç yaşında virüs yüzünden hayatını kaybetmiş" diye yazdı.