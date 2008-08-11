Terleme romantizmi olumsuz etkiliyor

Aşırı terleme, kişinin sosyal, fiziksel ve meslekî yaşamının yanı sıra aşk yaşamını da olumsuz etkiliyor.



Isparta Sağlık Müdürü Uz. Dr. Süleyman Önal, aşırı terlemenin kişinin sosyal, fiziksel ve meslekî yaşamında önemli sorunlara yol açabildiğini belirterek, “Aşırı terleme aşk yaşamını da olumsuz etkiliyor” dedi.



Aşırı terlemenin D vitamini eksikliğinin de habercisi olabildiğini kaydeden Uz. Dr. Önal, en çok el, ayak ve koltuk altının aşırı terlemesi şikayetiyle doktora başvurulduğunu söyledi. Yaz aylarında çoğu insanın başetmekte zorlandığı sorunlardan birinin da vücut kokusu olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Önal, “Aşırı terleme ikili ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Romantizmi öldürüyor, iş verimini, eğitim ve kariyer seçimini ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor” diye konuştu.



Ter değil, bakteri kokuyor



Terlemeden sonra ortaya çıkan kokunun bakteriden kaynaklandığını vurgulayan Sağlık Müdürü Önal şunları söyledi:



“Terin normalde kötü bir kokusu yoktur. Ciltteki bakteriler terin içindeki maddeleri parçaladığı için kötü koku oluşmaktadır. Kokuyu önlemek için kozmetik ürünler etkili değildir; çünkü bu ürünler terle atılan toksinlerin uzaklaştırılmasını engeller, ter bezlerinin ağızlarının kapanmasına ve iltihaplanmasına neden olmaktadırlar. Terlemeye karşı kozmetik malzeme yerine su kullanılmalıdır.”



Tempo24



