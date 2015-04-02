Terledikçe güzel kokmanın sırrı



Belfast kentindeki Queen's University bünyesinde bir araştırma ekibi terledikçe güzel koku veren bir “parfümlendirilmiş iyonik sıvı” geliştirdiklerini duyurdu. Dr. Nimal Gunaratne başkanlığındaki ekip, bir iyonik sıvı ile parfümün karıştırılması sonucunda bu maddeyi elde ettiklerini açıkladı. Madde suya, dolayısıya tere karşı tepki veriyor ve kullanıcının terledikçe güzel kokmasını sağlıyor.

Yeni yöntemin vücut kokularının yanı sıra, ortaya kötü koku yayan doğal felaketlerde de kullanılabileceği belirtiliyor. Parfümlendirilmiş iyonik sıvının “büyük ticari bir potansiyeli” olduğu ifade edilirken, diğer bilim alanlarında da bu sıvıdan faydalanılabileceği kaydediliyor.