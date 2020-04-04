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Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme duruşma tarihini öne çekerek avukatlara bildirmedi

04 Nisan 2020 12:06

Odatv’de yayınlanan haber nedeniyle tutuklanan gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 5 Nisan’daki duruşmayı 2 Nisan’a alarak gazetecilerin savunmalarını alan mahkeme, duruşma tarihini avukatlara bildirmezken, kararı da avukatlara e-posta ile tebliğ etti. Avukatlar, karara itiraz edecek.

Karara itiraz edilecek

Avukatlardan Hüseyin Ersöz ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Barış’ların 3 avukatının da çağrılmadığı duruşmada verilen karara itiraz edeceğiz. Avukatların dışlandığı bu oldu-bitti anlayışını asla kabul etmiyoruz” dedi.  

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