Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İnceleme kapsamında gazetecilerin savunmalarını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemiyle, avukatları olmadan usulsüzce alan heyet, “tutukluluk halinin devamına” karar verdi. Karar, avukatlara e-posta yoluyla tebliğ edildi. Cumhuriyet'in haberine göre Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatlarından Yiğit Kazım Akalın ve Celal Ülgen, mahkemenin kararını değerlendirdi. Avukat Akalın, tutukluk halinin incelenmesi için önceki gün dilekçe verdiklerini anımsattı. Duruşmalı inceleme hususunda kendilerine bilgi verilmemesinin “kabul edilemez” olduğunu dile getiren Akalın, Pehlivan'ın savunmasının önemli bir kısmının tutanaklara geçirilmediğini söyledi. Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatlarından Celal Ülgen ise, mahkemenin “kolaya kaçtığını” belirterek, "Bu tavır, hukuku avukattan kaçırmaktır. Avukatlara, ‘Sizin yazdıklarınızın ya da taleplerinizin bir önemi yok. Biz nasıl olsa değer bile vermiyoruz’ demektir. Adalet Bakanı, salgın günlerini fırsata çeviren hakim ve yargıçlarla ilgilenmelidir. Türkiye Barolar Birliği ise bu duruma kayıtsız kalmamalıdır.” dedi.