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Yaşam

Terk edilmiş bebeği sokakta emzirerek hayata döndürdü

Çin'de her yıl 30 bin ila 50 bin arasındaki bebek ailesi tarafından terk ediliyor

18 Mayıs 2016 21:18

Çin'in kuzey bölgesinde bulunan Xianyang kentinde terk edilmiş halde bulduğu bebeği hayata döndüren genç kadın, 'melek anne' ilan edildi.

Xianyang şehrinde, bir şişe süt ve 100 yenle bırakılan bebek sürekli ağlamayınca, kendisi yeni doğum yapmış bir anne olan kadın, bebeği emzirmeye başladı.

Ne kadar uzun zamandır aç olduğu bilinmeyen bebek, genç kadın emzirmeye başladıktan sonra ağlamayı bıraktı.

Bebeğin bulunduğu yere gelen sosyal hizmetler yetkilileri, talihsiz yavrunun serebral palsili hastası olduğunu ve muhtemelen bu sebepten annesi tarafından terk edilmiş olabileceğini açıkladı.

Çin'de her yıl 30.000 ile 50.000 arası bebek, ailesi tarafından terk ediliyor. Bu yüzden Çin hükümeti, bazı şehirlerde terk edilmiş bebekler için evler oluşturmuş durumda.

Yetkililer talihsiz bebeği Xianyang Welfare bakım evine yerleştirirken, 26 yaşındaki bu genç kadını da "Melek Anne" ilan etti.

Tedavisi devlet tarafından üstlenilecek olan bebeğin, bir dizi operasyondan sonra sağlığına kavuşması bekleniyor.
 

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