Terk edilen maden ocaklarının yerinde asit gölleri oluştu

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde, 15 yıl önce terk edilen irili ufaklı maden ocaklarının yerini asit göletleri aldı. Asit göletlerinden sızan sular ve buralardan alınan hafriyatın döküldüğü meralarda doğal yaşamın yok olduğu belirtildi.

Fatih Daldal’ın DHA’da yer alan haberine göre, Çan İlçesi Keçialan, Etili ve Halilağa köyleri üçgeninde kalan alanda 15 yıl önce açılan kömür madenleri bir süre işletildi. Kömürler çıkarıldıktan sonra maden ocakları terk edildi. Yerine ise kömür çıkarmak için açılan çukurlar kaldı.

Doğa tahrip edildiği için bu bölgelerdeki çukurlarda biriken yağmur ile Kazdağları'ndan gelen sulara zemindeki kömür madeninden sızan asitler eklendi. Çukurlar birer asit göletine dönüştü. Bu göletlerden derelere sızan arsenikli suların dere yataklarındaki balıkların ölümüne, ağaçların kurumasına neden olduğu ileri sürüldü.

Maden alanlarından alınan hafriyatın Keçialan Köyü'ne ait meralara dökülmesi nedeniyle, iddiaya göre, buralarda ot da yetişmemeye başladı. Hayvancılıkla yaşamlarını kazanan köylüler bu durumdan olumsuz etkilenip, köylerini terk etti.

Keçialan Köyü'nde yaşayan Cavit Koç, 15 yıl önce maden alanlarının rehabilitasyonu yapılmadan terk edilmesi nedeniyle asit göletleri oluştuğunu söyledi. Koç, "Terk edilen kömür madenleri nedeniyle köyümüz yaşanmaz hale geldi. Şu anda köyümüzde 20 hane bulunuyor. Hayvancılıkla geçinen bizler meralarımızın yok olması nedeniyle zor durumda kaldık" dedi.