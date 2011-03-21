Terk edilen kutup ayısı Knut öldü

T24 - Berlin'de hayvanat bahçesinde dünyaya geldikten sonra annesi tarafından reddedilen ve hayvanat bahçesinde görevli bakıcısı Thomas Doerflein tarafından, biberonla beslenen kutup ayısı Knut öldü.

Berlin'deki Zoologischer Garten isimli hayvanat bahçesinde yaşayan 4 yaşındaki Knut, suda cansız halde bulundu.

Knut'un ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılmasına karar verilirken sevimli ayının Knut'un ölümü Almanlar'ı üzdü.

Knut, 5 Aralık 2006 tarihinde dünyaya gelirken annesinin dışlaması ve kardeşinin ölümünden sonra Thomas Dörflein tarafından büyütülürken milyonlarca kişinin ilgi odağı olmuştu.

Dünyanın en meşhur kutup ayısı Knut'a, Berlin'deki hayvanat bahçesinde dev balıklı pastayla her yıl doğum günü partisi düzenlenirken bu parti, bir Alman televizyonu tarafından naklen yayınlanmıştı.

Almanya'da yavru kutup ayısı Knut'un ziyaretçilerden kazandırdığı 6 8 milyon Euro para, iki hayvanat bahçesini birbirine düşürmüştü Knut'un doğduğu Berlin Hayvanat Bahçesi, paranın kendi hakkı olduğunu söylüyor.

Neumünster Hayvanat Bahçesi ise Knut'un babası Lars'ın Neumünster'li olduğunu belirterek bu büyük kazançtan pay istemişti. Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi gelirlerinin yanı sıra hatıra eşyalardan da kazandığı 6 8 milyon Euro'yu gibi büyük bir paranın sahibi olduğunu açıklarken Neumünster Hayvanat Bahçesi Knut'un babası "Lars"ın Neumünster'li olduğunu savunmuştu.

1999 yılında Berlin'e ödünç olarak verilen Lars'tan dünyaya gelen Knut'un kazancı üzerinde hak iddia eden Neumünster Hayvanat Bahçesi, Berlin ile aralarında yazılı bir sözleşme bulunduğunu da ileri sürmüştü. Bu sözleşmeye göre Lars'ın ilk canlı yavrusunun Neumünster'e verilmesi gerekiyordu.

Bakıcısı Thomas Dörflein 2008 yılında 44 yaşında ölümü ardından kutup ayısı Knut da depresyona girmiş, mutsuz ve içine kapanık hareketleri, hayvanat bahçesini ziyaret edenleri de üzmüştü.