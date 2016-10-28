Terk edilen köpek, bir ay boyunca aynı yerde sahibini bekledi

Amerika'nın Detroit kentinde bir köpek sahibi tarafından sokağa bırakıldı. Sokakta terk edildiği yerde, yine sahipleri tarafından sokağa bırakılan bir döşeğin üzerinde sahibini bir ay boyunca bekleyen Boo adındaki köpek, etrafta yaşayan Mike Diesel tarafından fark edildi.

Diesel'in kurtarmak istediği köpek, Diesel'i üzerinde yattığı yatağın ve diğer eşyalarının sahipleri gibi kokmaması sebebiyle Diesel'i reddetti.

Boo'dan vazgeçmeyen Diesel, iki gün sonra tekrar gelerek, Boo'nun güvenini kazanmak istedi.

BirGün'ün BuzFeed'den refereans verdiği habere göre konuşan hayvansever Mike Diesel, "Öyle sanıyorum ki, sahiplerinin onu gelip tekrar alacağını düşünüyordu" açıklamasında bulundu. McDonald's'tan aldığı kahvaltıyı Boo ile paylaşan ve Detroit Youth & Dog Rescue adlı hayvan hakları kuruluşu tarafından yardım da talep eden Diesel, kısa bir süre sonra Boo ile arkadaş oldu. Daha sonrasında arabasına bile bindirebildi.

O anları değerlendiren Diesel, "Bizim aramızda bir iletişim oluştu. Bu iletişim sayesinde onun buradan nasıl kurtulacağını ve canının tekrar nasıl yanmayacağını söylemeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Arabaya bindikten sonra doğruca veterinere götürülen Boo'ya veteriner tarafından ikinci aşamasında olan kalpkurdu* teşhisi konuldu.

6 ay boyunca tedavi görecek olan Boo, tedavisinin bittiği zaman birileri tarafından evlatlık edinmeyi bekliyor. Detroit Youth & Dog Rescue'nün paylaştığı Boo ve Mike'ın bir arada olduğu fotoğrafı ise şimdiden yoğun ilgi gördü.

*Kalp kurdu (Dirofilaria immitis); sivrisinek ısırığı ile bulaşan, asalak bir yuvarlak solucandır. Başlıca köpeklerde görülür. Bunun haricinde kedi, kurt, tilki, deniz aslanı gibi canlılarda ve nadiren de insanlarda görülebilir. İplik şeklindedir. Kalp kurdu olarak bilinmesine rağmen genellikle akciğer damarlarında görülür. Konakçıda ileri düzeyde enfeksiyona ve ciddi sağlık problemlerine neden olur.