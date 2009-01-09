Terk edilen koca katliamı

Eşinin evi terk etmesinden baldızı ve ailesini sorumlu tutan gözü dönmüş koca, pompalıyla baskın yaptı. Tartıştığı bacanağı ile iki kızını öldürdü.



Bağcılar'da Mehmet Şirin Bayram, eşinin kendisini terk etmesinden sorumlu tuttuğu baldızının evini bastı. Bacanağı ve iki kızını öldüren Bayram, ikisi çocuk 3 kişiyi de yaraladı. Mehmet Şirin Bayram (50) olaydan sonra kayıplara karıştı. Olay, Bağcılar ilçesi Güneşli Evren mahallesindeki bir apartmanın giriş katında dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce Mehmet Şirin Bayram'ın eşi evi terk etti.



Iki gündür eve gelmeyen eşinin kendisini terk etmesinde bir kahvehanede çaycılık yaparak geçimini sağlayan 9 çocuk annesi baldızı Songül Ç. ve ailesini sorumlu tutan Bayram, akşam baldızının evine geldi. Bir süre apartmanda, "Bizi siz ayırdınız. Karımın nerde olduğunu biliyorsunuz" diye bağıran Bayram, evde bulunan bacanağı Ahmet Ç. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram, yanında getirdiği pompalı tüfekle bacanağına ve çocuklarına kurşun yağdırdı. Saldırıda baba Ç. ve kızları Berivan Ç. (16) ile Fatma Ç. (11) olay yerinde hayatını kaybetti.



Diğer kardeşlere de ateş eden saldırgan, kardeşlerden Hülya Ç. (13) ve Süleyman Ç.'yi (10) de yaralayıp, kaçmaya çalışırken evin bitişiğindeki camiden çıkan ve kendisini durdurmaya çalışan 1 kişiyi daha yaralayarak kaçtı.



Hastaneye sevk edilen yaralı çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sırasında bir yemek şirketinde bulaşıkçılık yapan Songül Ç.'nin işyerinde olduğu ve olayı polisten öğrendiği belirlendi. Songül Ç. ifadesine başvurulmak üzere çocukları B.Ç. (13) ve M.Ç. (7) ile birlikte emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor.

