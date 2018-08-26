Terk edilen kaplan yavrularına Golden Retriever cinsi köpek annelik yaptı

Çin'in başkenti Pekin'deki bir Doğal Yaşam Parkı'nda Golden Retriever cinsi bir köpek terk edilen aslan ve kaplanlara annelik yaptı.

Parkta Perşembe günü çekilen fotoğraflarda köpek yavruları ile kaplanlar oynarken görülüyor.

Aralarında Sibirya kaplanları, beyaz kaplan, benekli sırtlan ve Afrika aslanının bulunduğu yavrular anneleri tarafından terk edildi.

Çin medyasının aktardığına göre beraber büyüyen yavruları golden retriever cinsi köpek emzirdi.

Pekin Doğal Yaşam Parkı yetkilileri daha önce de ayılar, kangurular, maymunlar dâhil anneleri tarafından terk edilen birçok yavruyu büyüttüklerini söyledi.