Terk edilen erkeği hayata döndürmenin 10 yolu

Yasemin Menteş

GQ/11.09.2012

Tom Cruise'un bile terk edilip aşk acısı çektiği şu günlerde fani bir erkek için ayrılık sonrası ayakta durmak hiç kolay değil. İşte sizi hayata döndürecek 10 madde.

Bazı kadınlara Oprah Winfrey'nin programında koltuktan koltuğa atlayarak ilan-ı aşk etmek de yetmiyor. Bu konu geçtiğimiz yaz olimpiyatlardan bile daha çokgündemdeydi; sonunda Tom Cruise da terkedildi. Peki bir erkek terkedildikten sonra ne yapmalı, ne yapmamalı? İşte bu süreci en az hasarla atlatmak için GQ erkeklerine bazı ipuçları...

İLK AŞAMA: O AN

Paniklemeyin

Paniğinizi partnerinize yansıtırsanız bu onu sizden daha da uzaklaştıracaktır. Ayrılık fikrine saygı duyun, onu abartılı sözler ile tekrar kendinize bağlamaya çalışmayın. Bir diğer önemli nokta da, kendinizi acındırmamanız. Çünkü bu durumda sevgilinizin gözünde bir erkekten, sevgiye muhtaç bir çocuğa dönüşebilirsiniz. Ayrıca kendinizi acındırmak ilişkinizi en fazla bir ay daha uzatacaktır.

Bir umut: Ayrılık sevişmesi

Ayrılmış olabilirsiniz ama bu onunla son bir kez sevişemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Partneriniz sizden tamamiyle soğumamışsa ve aranızda halen ufak da olsa bir cinsel çekim varsa, bu fikir onun da hoşuna gidecektir. Eğer tereddüt ediyorsa onu bu sevişme sonrası için bir beklentiniz olmadığına ikna edin. Sevişme anında hüzünlenmeyin, bardağa dolu tarafından bakın, en azından onunla son bir kez daha sevişme hakkına sahip oldunuz, bu hazza odaklanın. İsterseniz her zaman denemek istediğiniz ama çekindiğiniz bir hareketi deneyebilirsiniz. Artık kaybedecek çok da bir şeyiniz olmadığını unutmayın ve bunun rahatlığı ile sevişin.

Ey özgürlük!

Bu ayrılık ile sevdiğiniz kadını kaybetmiş olmakla beraber özgürlüğünüzü tekrar kazandınız. Eski sevgilinizin evinden çıkıp yürürken hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Tabii bu duygu bir süre sonra kendisini hüzne bırakacaktır. Bu fazda kendinizi başka bir ilişkiyle avutmaktansa, her zaman biraz olsun özlemini çektiğiniz bencilliğin, yalnızlığın, boşluğun tadını çıkarın. Issızlığın erkeğin doğasında olduğunu unutmayın.

İKİNCİ AŞAMA: ENTRİKALAR

Sosyal kıskandırma platformları

Şu an mutsuz olabilirsiniz ama öyle görünmek zorunda değilsiniz. Depresyonda olduğunuz bu dönemde keyif vereceğine inandığınız aktivitelere katılın ve eski sevgilinizi bundan bir şekilde haberdar edin. Sosyal paylaşımın tavan yaptığı günümüzde bu o kadar da zor olmayacaktır. Fakat işin dozunu kaçırmayın. Bungie jumping ya da rafting yaparken ardarda çekilmiş fotoğraflarınızı Instagram'lamanız, Bangkok'a FourSquare ya da Facebook'tan check-in yapmanız abes olur. Unutmayın, kadınlar intikam konusunda her zaman daha öndeler. Bu taktiği azıcık abartsanız bile bunu sadece onun için yaptığınızı anlarlar ki bu durum kadın gözünde mutsuz bir adamdan kat ve kat daha iticidir.

Gerçek mutluluk

Bu aşamada bir başka yol da mutluymuş gibi görünmeye çalışmaktansa gerçekten mutlu olmaya çabalamaktır. Ego tatmininin getirdiği mutluluğun kısa süreli olduğunu unutmayın. Sizin gerçekten ne hissettiğinizin, eski sevgilinizin size karşı hissettiklerinden daha önemli olduğunu kafanıza koyun. Hem kendinize hem de sevgilinize karşı dürüst olmak uzun vadede en doğru yol olucaktır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA : YOLA DEVAM

Meşguliyet iyidir

Kendinizi bir şekilde meşgul edin. Evde oturmaktan kaçının. TV karşısındaki kanepeyi kaldırmak iyi bir başlangıç olabilir. Kilo almamaya dikkat edin, ortalama duş alma sayınızı düşürmeyin.

Arkadaşlar bugünler için

Bol bol arkadaşlarınızla buluşun ama onlarla sürekli ayrılık konusunu konuşmayın. Bu durum erkek arkadaşlarınızı sizden uzaklaştırabilir. Erkeklerin karşı cins ile olan ilişkilerini, kadınlara göre birbirleriyle daha az konuştuğunu unutmayın. Konuşamadan duramıyorsanız da içinizi kız arkadaşlarınıza dökün, onlar size ihtiyacınız olan şefkati gösterecektir.

Emin misiniz? Son kararınız mı?

Sevgilinizi hayatınızdan tamamıyla çıkarmaya kararlıysanız, onu Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarınızdan silebilirsiniz. Bu durumu drama haline getirmeyin, unutmayın ki o insanı Facebook'tan ya da Twitter dan silmeniz onun artık yaşamadığı anlamına gelmiyor. Bu sayede kendinizi iyi hissettiğiniz nadir anlarda, onunla ilgili göreceğiniz iç gıdıklayıcı bir haberin modunuzu düşürmesine engel olmuş olursunuz. Eski sevgilinizin bunu nispet olarak algılamasından çekinmeyin, bırakın öyle düşünsün. Nasıl olsa artık hayatınızda değil.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA : THE DARK KNIGHT RISES

Beklemeyin, ertelemeyin!

Kendinizi bir an önce yeni hayatınızın akışına bırakın. Çok beklemeyin çünkü beklemek her şeyi daha da zorlaştıracaktır. Tembellik de depresyon gibi kronikleşebilir. Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama yapmaya üşendiğiniz projelerin bir an önce temelini atın. Hiçbir projeniz yoksa Tom Cruise'un yolundan giderek Scientology'ye katılabilirsiniz. Ne demişler: Tedbil-i mekan da ferahlık vardır!

Yeni bir dünya

Sevgilinizden ayrıldıktan sonra mutsuz olmanızın sebebi sadece onu değil, aynı zamanda onun sahip olduğu dünyayı yitirmiş olmak. Bu yüzden kendinize yeni bir dünya kurun, bu şekilde mutluluğu başka yerlerde aramaktan vazgeçeceksiniz.