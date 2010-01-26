T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Terk eden babasını facebook'tan buldu

3 yaşında babası tarafından terk edilmişti...

26 Ocak 2010 02:00

 T24- 3 yaşında babası tarafından terk edilen Frances Simpson babasını yıllar sonra, bir sosyal paylayşım platformu aracılığı ile buldu.




İngiltere’de yaşayan Frances Simpson, daha 3 yaşında babası tarafından terk edildi. Annesinin yanında büyüyen Frances, evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. 51 yaşındaki kadının yakın bir arkadaşı, sosyal paylaşım platformu Facebook’ta babası Tony Macnauton’ın izini bulduğunu söyledi. Meraklanan Frances, sitede yaptığı araştırmada babasının diğer evliliğinden olan kızını buldu.


Dede olduğuna sevindi


Daha önce hiç tanımadığı kardeşi Kim’e “Biraz garip gelecek ama ben senin üvey kardeşinim” diyen kadın “Babam şu anda yanımda konuşmak ister misin?” cevabını alınca 48 yıllık özlem sona erdi. Birkaç hafta telefonla konuşan baba-kız önceki gün bir araya geldi. Simpson’ın annesinden boşanınca, kızıyla iletişimini kesen 72 yaşındaki Tony, “Yeniden kavuştuğumuz için çok mutluyum” dedi.


Torunlarını yeni gördü

Terkettiği kızının çocuklarıyla ilk kez tanışan Tony Macnauton, “Dede olduğumu öğrenmek çok sevindirici” diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24