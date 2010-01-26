Terk eden babasını facebook'tan buldu

T24- 3 yaşında babası tarafından terk edilen Frances Simpson babasını yıllar sonra, bir sosyal paylayşım platformu aracılığı ile buldu.









İngiltere’de yaşayan Frances Simpson, daha 3 yaşında babası tarafından terk edildi. Annesinin yanında büyüyen Frances, evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. 51 yaşındaki kadının yakın bir arkadaşı, sosyal paylaşım platformu Facebook’ta babası Tony Macnauton’ın izini bulduğunu söyledi. Meraklanan Frances, sitede yaptığı araştırmada babasının diğer evliliğinden olan kızını buldu.



Dede olduğuna sevindi



Daha önce hiç tanımadığı kardeşi Kim’e “Biraz garip gelecek ama ben senin üvey kardeşinim” diyen kadın “Babam şu anda yanımda konuşmak ister misin?” cevabını alınca 48 yıllık özlem sona erdi. Birkaç hafta telefonla konuşan baba-kız önceki gün bir araya geldi. Simpson’ın annesinden boşanınca, kızıyla iletişimini kesen 72 yaşındaki Tony, “Yeniden kavuştuğumuz için çok mutluyum” dedi.



Torunlarını yeni gördü

Terkettiği kızının çocuklarıyla ilk kez tanışan Tony Macnauton, “Dede olduğumu öğrenmek çok sevindirici” diye konuştu.