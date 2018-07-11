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Spor

Terim'in yüzü gülüyor

Galatasaray'da hazırlıklar hızlanmaya başladı

11 Temmuz 2018 17:13

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Zürih kentinde sürdüren Galatasaray'da tempo günden güne artıyor.

16 Temmuz pazartesi gününe kadar çalışmalarını Zürih kantonunda sürdürecek olan Galatasaray'da moraller son derece yüksek. Kamp kadrosuna bir çok genç ismide davet eden teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncuların hırslarından ve istekli hallerinden ötürü son derece mutlu olduğu öğrenildi.

Hazırlıkların İstanbul etabında daha çok fiziksel çalışmalar gerçekleştiren sarı kırmızılı takım İsviçre'de hem fiziksel hem taktiksel antrenmanlara ağırlık veriyor.

Galatasaray İsviçre'deki ilk hazırlık karşılaşmasında FC Wil ile 13 Temmuz'da karşılaşacak.

16-21 Temmuz tarihlerinde Montrö'de ikinci kamp etabını sürdürecek olan Galatasaray önce PSV ardından ise Valencia ile karşılaşacak. Sarı kırmızılar daha sonra İstanbul'a dönecek.

Öte yandan yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda İsviçre kampı'nın ardından yurtdışında 2 hazırlık maçı daha oynanmayı planlanıyor.

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