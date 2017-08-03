T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Terim'in yerine Lucescu geldi

Fatih Terim ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu ile anlaştı.

03 Ağustos 2017 02:50

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 72 yaşındaki Rumen teknik adamla anlaşıldığını şu açıklamayla duyurdu:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz."

Son olarak Rusya'nın Zenit Saint Petersburg ekibini çalıştıran Lucescu, bir sezon görev yaptığı bu kulüpten mayıs ayı sonunda kovulmuştu.

İlk sınav Ukrayna ile

Lucescu, Zenit'ten önce çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te, 2009 UEFA Kupası dahil birçok başarı kazandı. Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş'ta elde ettiği lig şampiyonlukları da bulunan Lucescu'yu Türkiye Milli Takımı'nda zorlu bir görev bekliyor.

2018 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda, Hırvatistan ve İzlanda'nın ikişer puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin dört maçı daha bulunuyor.

Türkiye, Lucescu'nun teknik direktörlüğündeki ilk maçını 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile oynayacak.

TFF, Lucescu'dan önce Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e teklif götürmüştü. Ancak hem Beşiktaş hem de son iki sezondur siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan tecrübeli teknik adam, TFF'nin teklifini geri çevirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,CÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fatih TerimTürkiye Futbol Federasyonu RumenMircea Lucescu Milli Futbol TakımıMircea LucescuFutbol FederasyonuRumenYönetim Kurulumuz Milli Takımlar Teknik DirektörlüğüSayın Mircea LucescuAğustosCumaHasan Doğan Milli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24