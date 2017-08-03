Terim'in yerine Lucescu geldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 72 yaşındaki Rumen teknik adamla anlaşıldığını şu açıklamayla duyurdu:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz."

Son olarak Rusya'nın Zenit Saint Petersburg ekibini çalıştıran Lucescu, bir sezon görev yaptığı bu kulüpten mayıs ayı sonunda kovulmuştu.

İlk sınav Ukrayna ile

Lucescu, Zenit'ten önce çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te, 2009 UEFA Kupası dahil birçok başarı kazandı. Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş'ta elde ettiği lig şampiyonlukları da bulunan Lucescu'yu Türkiye Milli Takımı'nda zorlu bir görev bekliyor.

2018 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda, Hırvatistan ve İzlanda'nın ikişer puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin dört maçı daha bulunuyor.

Türkiye, Lucescu'nun teknik direktörlüğündeki ilk maçını 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile oynayacak.

TFF, Lucescu'dan önce Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e teklif götürmüştü. Ancak hem Beşiktaş hem de son iki sezondur siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan tecrübeli teknik adam, TFF'nin teklifini geri çevirmişti.

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DW,CÖ/GA