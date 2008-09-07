Terim'e 20 bin Euro'luk hediye

Milli Takım futbolcuları, 55. yaşına giren Fatih Terim’e Franck Muller saat hediye etti. Terim de, "Doğum günümde futbolcularım bana bir saat aldı. Ama gerçek hediyeyi sahada verdiler" dedi.



Doğum günümde futbolcularım bana bir saat aldı. Ama gerçek hediyeyi bugün sahada verdiler. ’Milli takım kazanmayı öğrendi’ demiştim. Futbolcularının teknik patrona Franck Muller saat hediye ettiği ve piyasa değerinin ise 20 bin Euro olduğu öğrenildi.



Toplantıyı terk etti



Bu arada kimi Ermeni gazetecilerin cep telefonlarının çalması üzerine, "Bir daha çalması durumunda basın toplantısını terk ederim" uyarısında bulunan Terim, yeniden bir telefonun çalmasının ardından teşekkür ederek toplantıyı yarıda bıraktı.



