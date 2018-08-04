Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmaları hakkında, "31 Ağustos'a kadar olan bölüm birçok şeye gebe. Türkiye'de transfer dönemi 31'inde gece kapanıyor" dedi.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa maçı öncesi her iki takımın teknik direktörleri Fatih Terim ve Safet Susic ile takım kaptanları, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Terim, sözlerine yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Akhisarspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm takımları bileğinin hakkıyla geçerek şampiyon olduğunun altını çizen Terim, şöyle konuştu:

"Akhisarspor, kupada herkesi bileğinin hakkıyla geçti. Onun için öncelikle tebrik edilmesi gerekir. İkincisi ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecekler. Orada da başarılı olmalarını temenni ediyorum. Yarınki karşılaşma da iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray, yarın da bir diğerini almak için sahada mücadele edecektir. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum."

Terim, Konyalı taraftarların daha önce de çok önemli müsabakalara ev sahipliği yaptığını belirterek, Konya halkının da katkısıyla yarın çok güzel bir maç oynayacaklarını söyledi.

Kariyerinde 400'üncü maça çıkacağını ve bu rakamın çok yüksek olduğunu ifade eden Terim, "Bu maçların içerisinde kazanılan çeşitli kupalar da var. Keşke ara vermeseydik de kupalar daha fazla olsaydı. Çok şükür Allah'a bu kadar kupa almışız. Hepsini gururla yaşadım. Bütün bu maçlara gururla çıktık. Allah'a şükürler olsun ki Allah bizi mahcup etmedi ve bu hayata değişik başarıları sığdırdık. Umut ediyorum bu başarıları daha fazla artırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili bir soruya ise Terim, şöyle cevap verdi:

"Bu çalışmalar, ben milli takımdayken başladı. VAR sistemini o gün de destekledim bugün de destekliyorum. Kafalarda karışıklık bırakmayacağını düşünüyorum. Son Dünya Kupası'nda tüm şüpheleri ortadan kaldırdığını düşünüyorum. VAR konusunda oyuncularımıza şu telkinde bulunacağız; itiraz etmeyeceğiz, riske girmeyeceğiz ve sabırlı olacağız. Oyuncularımıza empoze edeceğimiz şey, sabırlı olmaları, muhakkak bir seyreden var ve ikaz edilecektir. Oyuncularımız itiraz etmemeli çünkü çabuk kart gösterilecektir. Onun için oyuncularımızı VAR sistemine hazırlamaya çalışıyoruz. İtirazların yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanıyorum. Doğru bir uygulama diye düşünüyorum."

"31 Ağustos'a kadar olan bölüm birçok şeye gebe"

Hazırlık döneminin çok iyi geçtiğini ve bundan da çok memnun olduğunu belirten Terim, transfer çalışmaları hakkında, "31 Ağustos'a kadar olan bölüm birçok şeye gebe. Türkiye'de transfer dönemi 31'inde gece kapanıyor. Buraya kadar başkan, yönetim kurulumuz, ben ve 5 arkadaşım, 8-10 scout, 3-5 profesyonel arkadaşımız hepimiz aylardır anormal bir şekilde çalışıyoruz. Galatasaraylılar şunu bilmelidir ki imkanımıza göre ve durumumuza göre her şeyi ince eleyip sık dokuduğumuzdan emin olabilirler. Hiç ümitsizliğe kapılmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bugünü kadar yarınını da düşünmek zorunda olduklarının altını çizen Terim, şunları kaydetti:

"Böyle gider mi? Hayır. Bu kadar anormal fedakarlıklarla çok zor görünüyor. Onun için hepimiz anormal şekilde efor sarf ediyoruz. İnşallah bunun karşılığını da alacağız. Her Galatasaraylı doğal olarak transfer istiyor, gönül de öyle istiyor. Ancak bu duygusallık, gerçek hayatta böyle olmuyor. Onun anlayışını gösterirlerse çok mutlu oluruz. Birçok şeyle aynı anda uğraşıyoruz. Keşke bir gün kapalı kapılar ardına gidebilsek de anlatabilsek ve ben ısrarla geriye doğru bakan, şu şöyle bu böyle yapmış diyen biri değilim. Bundan sonra ne yapacağım, planım programım beni çok ilgilendiriyor. Bizim gibi büyük kulüpler 'Hadi daralalım.' diyerek küçülemezler. Daralabilmek için başka formüller üretmeliler. Ancak 31'ine kadar merak etmesinler, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber gece gündüz çalışıyoruz."

Safet Susic: "Yarınki maça hazırız"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularını geçen sezon Süper Lig'de gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Yeni sezon için de hem Türkiye liginde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara başarılar dileyen Susic, "Yarın Türkiye'nin en iyi takımına, en son şampiyonuna karşı oynayacağız. Bunun farkındayız. Sezon öncesi kamp çalışmalarımızı çok iyi geçirdik. Bu maç için çok iyi hazırlandık. Oyuncularımızın tamamına yakını hazır diyebilirim. Bazı futbolcularımız geç geldi. Bunlar haricinde tüm takım olarak yarınki maça hazırız ve Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştırdığı takımlara hep ofansif futbol oynattığını aktaran Susic, "Akhisarspor'a geldiğimde bunu yapmak istedim. Yarınki maçta Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz, istediğiniz gibi gidemezsiniz. Katı bir takım var karşınızda. Alanyaspor'dayken özellikle ofansif alandaki bütün futbolcularımız çok kaliteli oyunculardı ve çok güzel goller attık. Şimdi Akhisarspor'da yolun başındayız, bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak burada da aynı futbol mantalitesini uygulayacağım. Bir ay boyunca görerek hissettim ki Akhisarspor'da da çok ama çok iyi şeyler yapacağız." şeklinde konuştu.

Selçuk İnan: "İnşallah kazanan taraf biz oluruz"

Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını hatırlatarak, kendileri için bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Akhisarspor'u kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'ndan ötürü tebrik eden Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa'da ilk kez ülkemizi temsil edecekler. Tebrik ediyorum. Öte yandan biz de iyi bir kamp dönemi geçirdik. Geçen sene şampiyon olduk. Öncelikle futbolun, dostluğun kazanmasını istiyorum. Ondan sonra inşallah kazanan taraf biz oluruz. Takım olarak bu maçları oynamaya alışık bir ekip olduğumuz için de yarın bu kupayı kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

Bilal Kısa: "Süper Kupa ile yolumuza devam etmek istiyoruz"

Akhisarspor'un takım kaptanı Bilal Kısa, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

Kamp döneminin çok güzel geçtiğini vurgulayan Bilal Kısa, şunları ifade etti:

"Bir aylık bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah yarın TFF Süper Kupa maçına da iyi bir şekilde başlayıp, iyi şekilde bitirerek kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Akhisarspor tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Yine önümüzde bir ilk var. Akhisarspor, tarihinde ilk defa Süper Kupa maçı oynayacak. İnşallah kazandığımız takdirde Süper Kupa ile yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok önemli ve değerli bir kupa. Özellikle Galatasaray ile oynamak daha da değer katıyor bu maça. Yarın en iyi mücadeleyi gösterip kupayı kazanmak istiyoruz."