T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim'den İtalya'ya ziyaret

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının iki günlük izninden faydalanarak dün Milan - Inter müsabakasını izlemek üzere İtalya'ya gitti

05 Mart 2018 19:25

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının iki günlük izninden faydalanarak dün Milan - Inter müsabakasını izlemek üzere İtalya\'ya gitti. Galatasaray Kulübü\'nden yayınlanan açıklamada Terim, İtalya\'ya giderek eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso\'yu da ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
\"Karabük maçı sonrası liderliğini koruyan takımımıza iki gün izin veren teknik direktörümüz Fatih Terim, Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso\'yu ziyaret etmek için dün İtalya\'ya gitti. İtalya\'da ilgiyle karşılanan hocamız, Milanello\'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı. Milan - Inter mücadelesi Fiorentina\'nın kaptanı Astori\'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, Fatih Terim eski takımı Fiorentina\'nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Konyaspor hazırlıkları için bugün İstanbul\'a dönen hocamız, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimMilanInterGalatasaray KulübüTerimMilan Teknik Direktörü Gennaro GattusoKulüptenFatih Terim MilanGennaro Ivan GattusoMilanello GattusoKulüptekiTerim MilanFiorentinaAstoriFatih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24