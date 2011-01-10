Terim ve Denizli Ali Sami Yen'e veda edemeyecek

T24 - Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'na veda programı çerçevesinde hazırlanan efsaneler maçına Fatih Terim ve Mustafa Denizli yer almayacak. Mustafa Denizli, maçta oynamak için de davet aldığını belirtmesine rağmen, Terim'e davetiye yollanmadığı ortaya çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, aranmamış olabileceğini dile getirildi. UEFA Kupası'nı 2000 yılında kaldıran kadrodan sadece 5 oyuncunun bulunması da dikkat çekti.



Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'na 11 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beypazarı Şekerspor maçıyla veda edecek. Kulübün internet sitesinde "Galatasaray'a yıllar boyu hizmet etmiş ve Galatasaray'da birer sembol haline gelmiş efsane isimlerimiz, son kez Ali Sami Yen Stadı'nın çimlerine çıkıyor. 11 Ocak'ta camiamızın pek çok önemli başarısında emeği geçen efsanelerimiz de bir gösteri maçı yapacaklar" diye duyurduğu bu karşılaşmanın 53 kişilik futbolcu ve 6 kişilik teknik heyet kadrolarında Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin isimlerinin yer almaması dikkat çekti.

Mustafa Denizli, "Ali Sami Yen'e veda gecesinde tribünde yerimi alacağım. Maçta oynamak için de davet aldım ama oynayamayacağımı bildirdim" dedi. Fatih Terim'e ise Galatasaray-Beypazarı Şeker maçı için davetiye gittiği ama "Efsaneler Maçı" hakkında bir davetiye ulaşmadığı öğrenildi.



'Davetiye yolladık'

Galatasaray'a ve Türkiye'ye 2000 yılında tek Avrupa Kupası'nı getiren, sarı-kırmızılıları 4 yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'in futbolcu veya teknik adam olarak efsane isimler arasında yer almaması dikkat çekti.

Terim'in 11 Ocak'ta Beypazarı maçıyla Ali Sami Yen'e veda gecesine katılabilmek için bir yurtdışı programını iptal ettiği, Antalya'daki teknik adam seminerine de gitmeyeceği öğrenildi.

Kulüp yetkilileri ise yazılı bir davetiye gönderdiklerini söyledikleri Fatih Terim'in Antalya'daki seminere katılacağını duyduklarını, bu yüzden telefonla aranmamış olabileceğini dile getirdiler. Salı akşamı Ali Sami Yen'e veda gecesinde Efsaneler maçında oynayacakları açıklanan 53 isim arasında UEFA Kupası'nı kaldıran kadrodan sadece 5 futbolcunun (Hakan Şükür, Arif Erdem, Okan Buruk, Hagi ve Popescu) bulunması da dikkat çekti.

Efsaneler listesinde UEFA Kupası'nı kazanan kadrodan Hasan Şaş, Hakan Ünsal, Suat Kaya ve Ümit Davala gibi unutulmaz isimlerin yer almaması da dikkat çekti. Bu arada Galatasaray'ın davet ettiği efsane yıldızlar arasında adı geçmeyen Raşit Çetiner, U19 Milli Takımı'nın maçı nedeniyle davete olumlu yanıt veremediğini ve geçirdiği sakatlık yüzünden tedavi gördüğü için forma giymesinin mümkün olmadığını ifade etti.



Parçalı forma: Adnan Polat, Umut Oran, Salih Sayar, Semih Yaban, Sabit Sır, Tayfun Hut, Abbas Yaşar, Yusuf Altuntaş, Taner Alpak, Orhan Atik, Osman Akyol, İlyas Kahraman, Ahmet Çakır, Cihat Arslan, Mehmet Aydın, Metin Yıldız, Kemal Yıldırım, Murat Kandil, İbrahim Sokullu, Adnan Aydın, Adnan Esen, Tarık Hosic, Tanju Çolak, Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Feti Okuroğlu, Savaş Koç, Tugay Kerimoğlu

Teknik direktörler: Cevat Güler, Ahmet Akcan, Öner Kılıç

Mercan forma: Alp Yalman, Hayrettin Demirbaş, Bahattin Demircan, Fadıl Koşutan, Sefer Karaer, Turgay Kazancı, Faruk Ölçer, Erhan Önal, Vedat İnceefe, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Gürcan Aday, Cengiz Yazıcıoğlu, Turgay Aksu, Okan Buruk, Muhammet Altıntaş, Arif Erdem, Hakan Şükür, Metin Çekiçler, Cevat Prekazi, Saffet Akyüz, Mirsat Kovacevic, İlyas Tüfekçi, Murat İnan, Hamza Hamzaoğlu

Teknik direktörler: Bülent Ünder, Müfit Erkasap, Eser Özaltındere.