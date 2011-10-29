-Terim: Kadın taraftara küfür etmedim İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile yaptıkları maçın son dakikalarında bir kadın taraftara küfür ettiği şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti. Terim, Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan ve tazminat davası açan kadın taraftarın şikayetini iyi niyetli olarak karşılamasının söz konusu olmayacağı belirtti. Fatih Terim açıklamasında, davayı yakından takip edeceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: ''23 Ekim'de Antalya'da oynadığımız maçın son dakikalarında bir kadın taraftara küfür ettiğim yönündeki iddia ve haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır, böyle bir olay yaşanmamıştır. Bu şikayeti iyi niyetli karşılamam söz konusu değildir. Bu davayı yakından takip edeceğimi ve asılsız iddianın sahipleri hakkında karşı yasal sürecin sonuna kadar kullanılacağını saygılarımla arz ederim.''