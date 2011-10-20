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Yaşam

Terim, İstanbul Üniversitesi'nde hoca oldu

Fatih Terim’in, İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptığı ortaya çıktı. Başarılı teknik adam, öğrencilerine ücretsiz dersler veriyor.

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Fatih Terim’in, İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptığı ortaya çıktı. Başarılı teknik adam, öğrencilerine ücretsiz dersler veriyor.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bilinmeyen, ama çok önemli özelliğini Milliyet ortaya çıkardı.


Türk futbolu ve sarı-kırmızılı kulübün sembol isimlerinden biri olan 58 yaşındaki deneyimli teknik adamın, İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptığı, tecrübelerini ve birikimlerini öğrencilere aktardığı öğrenildi. Terim’in, üniversiteye bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda antrenörlük bölümü öğrencilerine ‘Futbol Uzmanlığı’ dersini verdiği belirlendi.


Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İstanbul Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine bulunan Terim’in, hiçbir ücret almadığı bildirildi. Üniversite yönetiminin Fatih Terim’in eğitim programlarına katılmasından dolayı çok mutlu olduğu ve başarılı çalıştırıcıya akademik bir unvan vermeyi planladığı bildirildi.


Fatih Terim’in ise Galatasaray’da akademik hareket başlatmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, bu bağlamla üniversite okuyan öğrencileri haftanın belli günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne getirerek, uygulamalı dersler vermeyi tasarladığı kaydedildi.

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