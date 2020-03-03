Terim geldi onlar gitti

"Nerede kalmıştık" diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçen Fatih Terim döneminde Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.

Teknik Direktörü Fatih Terim, bir kez daha Süper Lig’in tüm dengelerini değiştirmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, 21 Aralık 2017’de attığı, "Nerede kalmıştık" tweetiyle sarı-kırmızılı takımı başına dördüncü kez geçerken, üst üste iki şampiyonluk yaşadı.

Fanatik'in haberine göre; bu sezon da takımını şampiyonluk yarışına sokmayı başaran Terim’in görev yaptığı süre içerisinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta tam anlamıyla teknik direktör kıyımı meydana geldi.

Ezeli rakip Fenerbahçe; sırasıyla Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve Ersun Yanal’la yolları ayırdı.

Terim geldi, ezeli rakiplerde 5 hoca gitti! Beşiktaş ise önce Şenol Güneş’e, ardından Abdullah Avcı’ya veda etti.

Abdullah Avcı, daha önce de 2018-2019 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapıyordu.