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Spor

Terim: Geçen seneden beri Kerim'le ilgileniyoruz

GSTV'de canlı yayına katılan Terim, 'Manchester maçından galibiyetle çıkmalıyız. Karabük maçındaki gibi oynamayacağız. Seyirci avantajımızı kullanarak maçı kazanacağız' dedi

17 Kasım 2012 14:46

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaklaşık 1 yıldır Everton'da forma giyen Kerim Frei'yı takip ettiklerini açıkladı. Terim, ''Galatasaray her genç oyunda olduğu gibi onda da ısrar edecektir. Geçen seneden beri Kerim'le ilgileniyoruz'' dedi.

GSTV'de canlı yayına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlyan Terim, Manchester United maçının çok farklı olacağını kaydetti.

Terim sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Manchester maçından galibiyetle çıkmalıyız. Karabük maçındaki gibi oynamayacağız. Seyirci avantajımızı kullanarak maçı kazanacağız.''

Terim, Ricardo Quaresma haberleri ile ilgili de, "Abdurrahim Albayrak, Quaresma ile ilgili sezon başında Beşiktaş ile görüştü ama teklifimizi Beşiktaş kabul etmedi'' şeklinde konuştu.

3 Temmuz süreci için tarihin en ilginç süreçlerinden biri olduğunu ifade eden Terim, ''İnşallah bir daha da böyle bir şey olmaz. Ben Avusturya'dayken yaptığım açıklamada, "Kimsenin mutsuzluğu bizim mutluluğumuz olmaz" demiştim. Şimdi de aynı fikirdeyim’’ dedi.

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