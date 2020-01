-Terim: Galibiyetle dönmek çok önemli GAZİANTEP (A.A) - 04.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantepspor'un bu ligin en önemli takımlarından biri olduğunu, buradan galibiyetle dönmenin çok önemli olduğunu belirtti. Terim, şöyle konuştu: ''Bizim için de en zor deplasmanlardan birisi. Zaman zaman bizi de zorladılar. Daha gollü bir maç olabilirdi. Bizim ve Gaziantepspor'un zaman zaman kaçırdığımız pozisyonlar oldu. İyi mücadele oldu. Sahanın bir bölümü yok. Resmen batak, buna rağmen iyi mücadele ettiler. Dar bir alanda oynadılar. Kışın getirdiği şartlarda oynamak kolay değil. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Hikmet hoca hiç üzülmesin, aslan gibi mücadele ediyorlar.'' -Kritik viraj- Galatasaray açısından bu maçın çok kritik bir viraj olduğunu vurgulayan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Puan açısından önemliydi. Yenilseydik moralimiz düşebilirdi. Tekrar güven alma adına çok gol pozisyonuna girmemiz bizim için sevindirici. Mücadele gücümüzün ön planda olması sevindirici. Her iki takıma da teşekkür etmek lazım. Karda kışta kıyamette 3 güne bir maç. 48 saatte bir oyuncu kendini yenileyeceğini ve kalan saati deplasmana vereceğini var sayarsak ancak... Futbol federasyonu ve futbolu yönetenlerin oyunculara teşekkür etmesi lazım. Oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir maçı kazandık. Bugün arızaların bir çoğunun giderilmiş olduğunu gördüm. 7-8 pozisyon var. Gaziantepspor kolay bir takım değil. Bugün takımı ve mücadelesini çok beğendim. Her iki takım için de sahada yürümek bile çok zordu.'' Gaziantepspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu ve şehir takımlarında desteğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Terim, ''Kötü günde destek önemlidir. Gaziantepspor bu kadroyla çoğu kadrodan iyi durumda. Yenildiği takım Galatasaray, ligin lideri. Bundan sonra da Gaziantepspor'un desteğe ihtiyacı var'' dedi. Engin Baytar'ın devre arası iki kez çıkmak istediğini, ancak çıkartmadığını belirten Terim, oyuncularla ilgili şu ifadeleri kullandı: ''Engin'in beli ağrıyor. Belinden darbe almıştı. Sahada yetenekleriyle beraber olursa skoru değiştirecek bir oyuncu. Müthiş özverili mevki kavramı da yok. Engin benim çok güvendiğim, inandığım bir oyuncu. Zaman zaman bazı hataları oluyor, ama genel anlamda ondan memnunum. Bugünkü gol de önemli bir efor sarf etti. Pasıyla güzel bir iş yaptı. Necati'ye gelince iki antrenman yaptı. Necati, Galatasaray'a ve bana yabancı değil. Golle dönmesi sevindirici.'' -Gaziantepspor cephesi- Gaziantepspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'a oranla üstün olduklarını, ancak bireysel hatadan dolayı 2 gol yediklerini söyledi. İkinci yarıya golle başladıklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu: ''Ama iki tane bireysel hata ve oynadığımız rakip Galatasaray. Affedilir gibi değil bireysel hatalar vardı. Top ayağımızdayken gol yedik. Genel 90 dakika içerisinde memnun olduğum birçok durum var. Değiştirmemiz gereken de birçok şey var. Bunu da kalan maçlarda bu değişikleri sahaya yansıtarak devam edeceğiz. Haftaya Trabzonspor maçına çıkıyoruz. Bugün ligdeki puan durumumuza göre, puanla ayrılmamız gerekiyordu. İnşallah telafi ederiz. Zorlu bir lig fikstürümüz var. Çok iyi mücadele ettik. Bugün baktığınızda önce futbolun ne olduğunu bileceğiz. Ben ne olduğunu görüyorum. Hem takım iskeletinde bazı oyuncular değişecek veya gelişecek. Saha mutlaka değişecektir. Geldiğimden bu yana saha ve havadan dolayı olumsuzluk yaşıyoruz.''