Terim faktörü var



2010 Dünya Kupası eleme maçında yarın A milli futbol takımı ile İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Bosna Hersek bugün İstanbul'a geldi.



A millilerin aksine tam kadro olarak gelen Bosna'da golcü futbolcu Zlatan Muslimoviç'in maçta oynamasının çok zor olmasına rağmen kendi isteği ile kadroda yer aldığı belirtildi.



1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Dünya üçüncülüğü başarısını yakalayan Bosna Hersek'in tecrübeli çalıştırıcı Miroslav Blazeviç Türk milli takımndaki en iyi ismin Fatih Terim olduğunu söyledi. 73 yaşındaki tecrübeli teknik adam "Türk milli takımının eksiği bence yok. Euro 2008'de Hırvatistan'ı nasıl yendiklerini hepimiz hatırlıyoruz. Eksiklerine rağmen çok iyi bir takım. Aslında bizim için Türkiye'de yıldızların oynaması daha avantajlı olurdu. Maçın favorisi kesinlikle Türkler. Türkiye'de çok iyi oyuncular var ama takımın en güçlü ismi Fatih Terim" şeklinde konuştu.



Takımın orta sahadaki beyni Misimoviç ise beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olacağını belirterek "Maçın favorisi doğal olarak Türkiye. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar. Bildiğimiz kadarıyla eksik oyuncuların sayısı fazla. Ama sonuç olarak bu eksikleri kapatacak kadar fazla ve kaliteli oyuncuları var. Türkiye ile burada oynamak çok zor olacak. Bizim için burada beraberlik iyi bir sonuç olarak gözüküyor. Son Belçika maçında Türkiye puan kaybetti. Bizde puan alabiliriz. Sonuçta iyi ve genç bir ekibimiz var" diye konuştu.



Sakat olmasına rağmen kadroda yer alan Zlatan Muslimoviç ise "Sakatlığım ve ağrılarım var. Oynamam zor ama bu akşamki antremandan sonra daha net konuşabileceğim. Daha önce kendi evimizde Türkiye'yi mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi daha güçlenmiş durumdayız ama Türkiye ile evinde oynamak çok zor. Stattaki atmosfer çok sıcak olacaktır. Türkiye'nin neler yapabileceğini biliyoruz ama yine Bosna'nı da neler yapabileceğnii biliyoruz. Zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.





CSKA Moskova forması giyen Elvir Rahimiç ise Türkiye'nin sakatlıklardan dolayı eksik olarak yarınki mücadeleye çıkacak olamalarını kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Başarılı ön libero "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Avrupa 3.sü ile oynayacağız. Türkiye'de sakat oyuncuların olması bizim için avantaj. Bu kadar iyi oyuncununu olmaması işimizi kolaylaştırıyor. Nihat, Tuncay, Emre gibi çok önemli oyuncular var ama sakatlar. Yarın Türk milli takımırda kimin oynayacağı konusunda çok net bir fikrim yok. Skorun ne olacağını bilmiyorum ama deplasmanda alınacak puan bizim için iyi olacaktır" dedi.