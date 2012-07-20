Terim: Amacımız Avrupa kupalarında mücadele etmek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Galatasaray'ın kuruluş amacı, Avrupa kupalarında mücadele etmek'' dedi.

Fatih Terim, UEFA'nın resmi internet sitesine verdiği görüntülü röportajda, teknik direktörlüğe geldiğinden bu yana takımdaki yeniden yapılanma sürecini anlattı. 2010-2011 sezonunda ligi 8. sırada bitiren sarı-kırmızılı takıma doğru teşhisi koyduktan sonra, hızlı bir biçimde toparlanma sürecine girdiklerini belirten Terim, 20'ye yakın futbolcuyla yolların ayrıldığını, 9-10 yeni futbolcuyu takıma kazandırdıklarını hatırlattı.

Geçen sezon, lig şampiyonu olma gibi bir hedefle yola çıkmadıklarını ifade eden Terim, ''Göreve geldiğimizde, Avrupa kupalarına yeniden katılmak gibi bir amaçla yola çıktık. Avrupa kupalarında mücadele etmek, zaten kulübün kuruluş amacında var. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen, bir ifadesinde, (Avrupa'da mücadele edeceğiz ve başarılı olacağız) demişti'' ifadelerini kullandı.

Terim, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA şampiyonu olduğunda, 7 futbolcunun altyapıdan gelen oyuncular olduğunu belirterek, ''Şimdiki takıma bakarsanız, o zamanki seviyeye ulaşmış değiliz. Net bir yüzde veremem ancak altyapıdan gelen oyuncu sayımız, yüzde 50'nin altında diyebilirim. Ancak ben şuna inanıyorum, büyük başarılar, bu sayılar arttıkça gelir. Şimdi, altyapıyı ihmal etmiş gibi görünüyor olabiliriz ancak takıma, buradan gelen 2 futbolcuyu adapte ettik, bu sayıyı ileriki sezonlarda artırmak istiyoruz'' diye konuştu.