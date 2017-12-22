Terim: "Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım"

\"İyi bir kadrosu var ama bazı yerlerde ihtiyaç var\"

\"Başkan, Yönetim ve scout ekibi zaten çalışmışlar, bir listeleri var, oturup konuşacağız ve transferi belirleyeceğiz\"

\"Maddi olarak çok açılmadan hareket edeceğiz ama eksikleri de gidermeye çalışacağız\"

\"Takımda sol ayaklı sol bek yok\"

\"De Jong\'u da antrenmana çıksın diye çağırdım\"

\"Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıp her maça aynı ciddiyetle çıkacağız. Kaybederken bile beğenilmek istiyoruz\"

\"Yardımcılarımı daha sonraya bıraktım, devre arasına girerken bir araya geliriz. Yerli de yabancı da yardımcım olacak\"

