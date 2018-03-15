Terim, 18 yıllık hasrete son vermek istiyor

Spor Toto Süper ligde 53 puanla zirvede bulunan Galatasaray, haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Lider olarak Kadıköy'e gidecek sarı kırmızılılar'da hedef, uzun zamandır süren galibiyet hasretini sona erdirerek sahadan hem 3 puan ile ayrılmak hem de lider olarak dönmek. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularını özellikle duran toplar konusunda uyardığı öğrenilirken takım halinde hücum ve takım halinde savunma yapmalarını istediği öğrenildi.

beIN Sports'un haberine göre; Terim'in savunmada Mariano'nun yokluğunda Martin Linnes'e şans vermesine kesin gözüyle bakılırken, savunma kurgusunda herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Orta saha'da Fernando'nun sakatlığını tamamen atlatması tecrübeli teknik adamın elini güçlendiriyor. Terim, Selçuk'un İnan'ın yanında Fernando veya Ryan Donk'a şans verecek.

Kadıköy deplasmanında Terim'in en güvendiği isimlerin başında Garry Rodrigues geliyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 6 gol 9 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, savunma arkasına yapılacak koşular ve kanat organizasyonlarında önemli bir rol üstlenecek.

Diğer yandan Atiker Konyaspor mücadelesinde oyuna giren ve galibiyetin mimarı olan Sinan Gümüş'ün artan performansı da derbi öncesi Terim'i son derece memnun ediyor.

Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi sarı kırmızılılarda kart cezası bulunan Mariano ile tedavisi süren Eren Derdiyok dışında herhangi eksik bir oyuncu bulunmuyor.

