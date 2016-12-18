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Terhisine 24 gün kala şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı

20 yaşındaki şehit erin cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri de Bahçeli de katıldı

18 Aralık 2016 17:50

Kayseri'de terhisine 24 gün kala bombalı terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Duran’ın cenaze törenine, şehit yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Tuğrul Türkeş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Er Duran için öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde, şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına konulan Şehit Piyade Er Yunus Emre Duran’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

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