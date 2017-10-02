Terhisine 2 ay kala intihar etti

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- İZMİR’in Narlıdere İlçesi\'ndeki birliğinde kısa dönem olarak vatani görevini yapan 29 yaşındaki piyade er Abdurrahman Cengiz terhisine 2 ay kala intihar ederek yaşamına son verdi. Cengiz, memleketi Ankara’nın Kahramankazan İlçesi\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki ailesini geçen hafta ziyarete gelen piyade er Abdurrahman Cengiz, İzmir’deki birliğine döndükten 7 gün sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Hafta sonu çarşı iznine çıkmaya hazırlanan arkadaşları Cengiz’in cesediyle karşılaşınca şok yaşadı.

Cengiz’in Kahramankazan Belediyesi’ndeki mesai arkadaşları da kendisinin kimseye zarar vermeyen sakin bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek intihar olayına inanamadıklarını söyledi.

Cengiz, Ulu Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda toprağa ve.



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