Terfi ettiniz ama dikkat!

Yeni yılla birlikte terfi eden yöneticileri yeni bir serüven bekliyor. İşte her taze yöneticinin düştüğü ortak hatalardan kaçınma yöntemleri…



Yıllar boyu işinize gösterdiğiniz titizliğiniz, özveriniz ve yetenekleriniz nihayet takdir gördü ve yöneticiliğe terfi ettiniz. Yeni bir yılla birlikte yeni bir kariyer edineceksiniz. Size küçük bir sır verelim. Aslında her şey yeni başlıyor.



İnisiyatif alma, yetenek ve işinize adanmışlığınız sizi yöneticilik koltuğuna taşımış olabilir ancak bu özellikler sizi iyi bir amir yapmaya yetmez. Yönetim uzmanlarına göre çiçeği burnunda tecrübesiz yöneticiler ilk günlerde sayısız hata yapıyor.



New York’ta kurulu olan Amerikan Yöneticiler Birliği danışmanlarından Nicole Morgenstern, “Başlangıçta birçok talihsizlik yaşandığı doğru. Ancak, gerçek bu: Yöneticiler bu işi nasıl yapacaklarını asıl olarak tecrübe yoluyla öğreniyor” diyor. Çiçeği burnunda diye tarif edilen taze yöneticilerin sık düştüğü ortak hatalara örnekler ve bunlardan kaçınma yöntemleri:



1- Her durumdan vazife çıkarmayın

Yöneticilik tecrübenizi ilk olarak bir projenin başına getirilerek yaşıyorsunuz. Yeni pozisyonunuz size bildirildi ve kolları sıvadınız. Bir anda her işi üstünüze alıp her işe koşarken mi buldunuz kendinizi? Üzülmeyin, genç yöneticilerin sık düştüğü tuzaklardan biri bu; işleri delege ederken kendini bizzat yapıyor bulmak. Unutmayın, yöneticilik başkalarına iş yaptırma sanatıdır, bir işi en iyi yapma değil. Ayrıca 20 kişinin birlikte yapacağı bir işi, siz daha iyi nasıl yapabilirsiniz ki?



2- Yardım istemekten çekinmeyin

Yeni yöneticiler genelde kendilerini ispatlamak zorunda hissettiklerinden dolayı üzerlerindeki yükü hafifletmek için yardım istemekten kaçınır. Kendi konumuza yakın kişilere akıl sormak, işi paylaşmak bir yetersizlik değil, sonuca odaklanmanın göstergesidir.



3- Mutlaka bir planınız olsun

Bir yönetici olarak sizden beklenen öncelik bir plan dahilinde ekibinizi yönlendirmektir. İyi bir iş planı yapın fakat bunu kendinize saklamayın. Ekibinizle paylaşın.



4- İnsanları dinleyin

Yeni bir yöneticinin en sık karşılaştığı sorun talimatlara uymaya rıza göstermeyen astlardır. Eğer düzeni bozmak ve itaatsizlikten dolayı bu çalışanı işten çıkarmak niyetindeyseniz, hemen kararınızı vermeyin. Zira yasal, sosyal ve organizasyonel boyutta sonuçları göze almalısınız. Karşınızdaki çalışanı dinlemek ve diyalogla sorunu çözmek hem işinizi kolaylaştırır hem de sizi daha iyi bir yönetici yapar.



5- Titrinize fazla güvenmeyin

Belki de taze yöneticiler için gerçek deneyim bu öğüdün arkasındaki anlamı çözmekte yatıyor: Sahip olduğunuz yöneticilik titri çalışanlarınızın otomatik olarak size saygı duyması ve itaat etmesi için yeterli değildir. “Bunlar zamanla kazanılan şeylerdir” diyen Morgenstern, sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanlara yüksek sesle konuşmanız, ne kadar kararlı olduğunuzu gösteremeye yetmez. İşinizdeki yetkinliğinizi ispat ettikten sonra, çalışanlarınız size saygı göstermeye başlar” diyor.



Özellikle işin stresli olduğu ve baskı altında çalışıldığı bir yönü varsa, genç müdürlerin pek çoğu kendini sağa sola yüksek sesle talimat verirken bulur. Ancak bu taktik diğer çalışanları da ürkütür. Çalışanlarınıza topluluk içerisinde değil, bire bir görüşerek disipline edin. Ekibinizi bir orkestra gibi düşünün, enstrümanların birbirleriyle ahengini kaybetmesine en çok şefin abartılı davranışları sebep olur. Daha küçük harflerle ama kararlı bir beden diliyle insanlara talimatlarınızı daha etkili iletebilirsiniz.