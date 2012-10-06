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Sağlık

Terfi etmek psikolojiye zarar veriyor

İşyerinde terfi etmenin olumsuz etkileri, olumlu yönleri bastırıyor

06 Ekim 2012 11:49

Alman İş Geleceği Enstitüsü (IZA) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, terfi ettirilen çalışan, aslında daha mutlu olmuyor; en geç üç yıl içinde, terfinin olumsuz etkileri kendini gösteriyor.

Gelir düzeyinin artışı ve sosyal statüdeki yükselişe rağmen, stres ve çalışma saatleri, terfinin kişi üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor. Uzmanlara göre, en geç üç yıl içinde terfiye duyulan mutluluğun sona erdiğini belirtiyor.

Araştırmada yer alan David Johnston ve Wang-Şeng Lee, terfinin,  hayatından memnun olma ve fiziksel sağlıkta önemli bir değişikliğe neden  olmazken, bir yandan sinir ve stresi artarken diğer yandan da psikolojiyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

 

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