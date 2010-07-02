Terfi etmek isteyenler dikkat!

T24- Terfi almak için gereken ne varsa yapıyorsunuz ve bunun önündeki tek engelin patronunuz olduğunu düşünüyorsunuz.



Herkes terfisinin keyfini sürerken siz başınızı işten kaldırmadığınız halde yerinizde sayıyorsunuz. Silikon Vadisi’nde strateji danışmanlığı yapan Steve Tobak “Artık bu yakınmaları bir kenara bırakın” diyor. Başarının sihirli bir formülü olmadığına inanan Tobak 23 yıllık kariyerinde kendi terfilerini nasıl aldığından yola çıkarak 10 maddelik bir yapılacaklar listesi hazırlamış. Beklediğiniz terfi için gerekli olan adım başarılı olmuş bu deneyimlerden biri olabilir…



1- STRATEJİNİZDE BELİRGİN BİR DEĞİŞİKLİK YAPIN



Şirketiniz belirli bir alana yönelmişse siz de hareketin olduğu o alanda yer alın. Amerika’nın en büyük kitap perakendecisi Barnes &Noble web sitesinin yöneticisi William Lynch’i CEO’luğa atadı. Çünkü şirket geleceğini dijital medya ve e-ticarette görüyor.



2- KRİTİK ÖNEME SAHİP BİR GÖREV ÜSTLENİN



Şirketin en çok önem verdiği ve üzerinde durduğu sıcak projelere dahil olun. Bu ekipler içinde alacağınız görevler sizi daha görünür kılacak ve herkesten daha çabuk terfi olmanıza yardımcı olacaktır.



3- YÖNETİME SIKI SORULAR SORUN



Steve Tobak genç bir mühendisken patronuna maaşına neden o kadar az zam aldığını sorduğunda üzerinde çalıştığı projenin öncelik sırasında sonlarda yer aldığın yanıtını almış. Bunun üzerine daha güncel bir proje ekibine katılan Tobak bunun kariyerini şekillendirmede çok yardımcı olduğunu belirtiyor.



4- BAĞLANTI KURABİLCEĞİNİZ BİR POZİSYONU TERCİH EDİN



Tobak kariyerindeki en kritik terfii çalıştığı şirkette almadığını söylüyor. İş yaptıkları bir şirket tam da onun nitelilerine sahip birini aradığında Tobak hiç düşünmeden bu fırsatı değerlendirmiş.



5- BÜYÜK RESME BAKIN



Eğer küçük düşünürseniz küçük kalırsınız. Büyük düşündüğünüzde, büyük resmi gördüğünüzde, şirketinizin nasıl bir rekabetçi ortamda olduğunu anladığınızda bu yönde fikirler geliştirebilir ve böylelikle yöneticileriniz tarafından fark edilirsiniz.



6- BÜYÜK BİR FİKİR ORTAYA ATIN



Şirketinize büyük bir iş kazandıracak ya da maddi anlamda destek olacak bir fikir bulun. Gerekirse başınızı ortaya koyun ama fikri ortaya atın. Fikriniz işe yarasın yaramasın birileri tarafından fark edilecek ve ilgiyi üzerinize çekeceksiniz.



7- KULAKLARINIZLA DEĞİL, AKLINIZLA DİNLEYİN



Hedeflerinize odaklanır ve insanlar konuştuğunda gerçek anlamda dinlerseniz daha önce gözünüzden kaçan fırsatlardan haberiniz olur. Diğer yandan acı acı çalan bir telefonu hiçbir zaman açmamazlık etmeyin.



8- DOST CANLISI, SAMİMİ, AÇIK VE ESNEK OLUN



Bu bazı şeyleri sineye çekmek anlamına da geliyor. Fakat emin olun günümüzde çoğu insan böyle yapıyor. Tobak birçok fırsatın kendisine gelmesindeki en önemli etkenin insanların ondan hoşlanması ve kendi fikirlerine açık olduğunu düşünmesi olduğunu söylüyor.



9- MÜŞTERİYE YAKIN OLUN



Bu her zaman söylenir ama gerçekten de iş hayatında önemli konulardan biri. Tobak pazarlama ve satış uzmanlığı yaptığı dönemlerde kariyer basamaklarını bilgi teknolojilerinde mühendis olduğu dönemlerden daha hızlı tırmandığını söylüyor.



10- SORUN YARATAN SİZ OLMAYIN



Pireyi deve yapan, sürekli mızmızlanan ve ekibinden şikayet eden biri olmayın. Böyle insanlar etiketlenir ve gerçek bir sıkıntı yaşadığında pek fazla ciddiye alınmaz. Etrafınızdaki sıkıntılara çok fazla takılmamaya çalışın ve dikkatinizi sadece hedefinizdeki başarılara odaklayın.

