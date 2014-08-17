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Bilim / Teknoloji

Terden elektrik üreten akıllı dövme geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacısı Joseph Wang, terden elektrik üretecek elektronik bir dövme geliştirdi

17 Ağustos 2014 15:25

Yakında, spor yaparken salgılanan teri elektriğe dönüştürmek ve elektronik cihazlarınızı şarj etmek mümkün olacak.

ABD'li bir araştırmacı, hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan insan derisi üzerinde elektrik üretecek bir dövme geliştirdi. Dövme ilk testlerde 4 mikrowatt elektrik üretmeyi başardı.

El Cezire Türkiye’nin haberine göre, Kaliforniya Üniversitesi araştırmacısı Joseph Wang, terden elektrik üretecek elektronik bir dövme geliştirdi. Dövme, terde bulunan laktik asit tuzu laktat ile elektrik üretiyor.

Kas hareketiyle ortaya çıkan laktik asitin artığı olan laktat, beyin tarafından tüketilerek ortadan kalkıyor. Kan ve kasta ölçülebilen laktatın terde bulunduğunun anlaşılması üzerine yeni bir yöntem geliştiren Wang, laktat enzimi salgılandığında şarj biriktirecek elektronik dövme geliştirdi.

 

Santimetre başına 70 mikrowatt elektrik

 

Dövmeye laktat işleyen enzimler ekleyen Wang, bu sayede santimetre başına 70 mikrowatt elektrik üretmeyi başardı. İlk prototipi sadece birkaç milimetre büyüklüğünde olan Wang, ilk denemesinde 4 mikrowatt güç elde etti.

Extreme Tech'in haberine göre, Wang'ın icadının elektrik üretimi için nasıl bir egzersiz programıyla kullanılması gerektiği veya günlük hayatta nasıl bir yeri olacağı belli değil.

Birçok amaçla kullanılmaları planlanan elektronik dövmeler son yıllarda önemli gelişmelere tanık oluyor.

Illinois Üniversitesi, Mart 2013'te 3D yazıcıda üretilen ilk elektronik dövmeyi tanıtmıştı. Dövmenin prototipinde yer alan alıcılar, vücut ısısı ve kaslardan gelen sinyaller gibi çeşitli ölçümler yapıyordu.

Motorola ise geçtiğimiz yıl kullanıcıların şifrelerini saklayacak bir dövme üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Firma, aynı zamanda kapsül biçimli, mikrofon işlevi görecek elektronik dövmeye ait prototip geliştirmişti.

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