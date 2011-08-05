-TERCİH SÜRESİ BUGÜN SON ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - LYS'yi kazanan adayların tercih formu teslim süresi bugün sona eriyor. LYS'de başarılı olan adayların, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarını ÖSYM'ye teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar tercihlerini, ''2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu''ndaki bilgilere göre yapacak. Adaylar, tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM'nin web sitesinden yararlanabilecek. Adaylar tercihlerini, başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternet kullanımında deneyimli olmayan ya da yanlış yapmaktan çekinen adayların başvuru merkezlerini kullanması öneriliyor. Tercih işlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatırılmayacak. Tercih süresi, başvuru merkezi aracılığıyla tercih yapacak adaylar için bugün mesai bitiminde, bireysel olarak internet üzerinden tercih yapacak adaylar için ise bugün saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM'ye tercih gönderme süresi uzatılmayacak. Adayların, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih edecekleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla göndereceklerse, verilen süre içinde başvuru merkezlerine gitmeleri; internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse ''Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını ekranda görmeleri ve yazıcıdan, tercih listesinin bir örneğini almaları gerekiyor. Başvurularını internetten yapmak istemeyen adaylar, doldurdukları Tercih Formu ve nüfus cüzdanı/pasaportlarıyla birlikte istedikleri bir başvuru merkezine tercih için başvuracaklar.