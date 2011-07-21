-TERCİH FORMU TESLİM SÜRESİ PAZARTESİ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - LYS'yi kazanan adayların tercih formu teslim süresi 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, LYS'de başarılı olan adaylar, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarını 25 Temmuz-5 Ağustos arasında ÖSYM'ye teslim edecek. Adaylar tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM'nin web sitesinden yararlanabilecekler. Adaylar tercihlerini başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'ye gönderebilecekler. İnternet kullanımında deneyimli olmayan ya da yanlış yapmaktan çekinen adayların başvuru merkezlerini kullanmaları öneriliyor. Tercih işlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatırılmayacak. ÖSYM'ye tercih gönderme süresi uzatılmayacak. Adayların sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih edecekleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla göndereceklerse verilen süre içinde başvuru merkezlerine gitmeleri; internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse ''Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını ekranda görmeleri ve yazıcıdan tercih listesinin bir örneğini almaları gerekiyor. LYS yerleştirme sonuçlarına üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleştirilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans programlarına 276 bin 167, lisans programlarına 363 bin 952; vakıf üniversitelerinin ön lisans programlarına 25 bin 932, lisans programlarına 51 bin 66; KKTC üniversitelerinin ön lisans programlarına 1699, lisans programlarına 14 bin 696; yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans programlarına 150, lisans programlarına 2 bin 54 öğrenci kayıt yaptırabilecek. En çok kontenjan ayrılan üniversiteler arasında ilk sırada 61 bin 327 kontenjanla Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi yer alıyor. Bu üniversiteyi 29 bin 844 kontenjanla Erzurum Atatürk Üniversitesi, 26 bin 374 kontenjanla İstanbul Üniversitesi, 21 bin 879 kontenjanla Konya Selçuk Üniversitesi, 16 bin 299 kontenjanla Kocaeli Üniversitesi izliyor. Sonuçlara göre, Matematik-Fen (MF), Türkçe-Matematik (TM) ve Türkçe-Sosyal (TS) puan türlerinde toplam 1 milyon 650 bin 225 aday, 180 ve üzeri puan alarak lisans programlarında tercih yapmaya hak kazandı. ÖSYM'den sınava ilişkin yapılan açıklamaya göre, LYS'lere toplam 2 milyon 19 bin 865 aday başvururken, sınava 1 milyon 934 bin 919 aday girdi. Sınava girmeyen aday sayısı 84 bin 946 olarak belirlenirken, sınavı geçersiz aday sayısı 473, sınavı geçerli aday sayısı da 1 milyon 934 bin 919 olarak tespit edildi. LYS-1'de 141, LYS-2'de 75, LYS-3'te 143, LYS-4'te 106 ve LYS-5'te 8 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. Cinsiyete göre sınav başarısında, MF puan türünde 157 bin 108 erkek, 120 bin 511 kız; TM puan türünde 191 bin 460 erkek, 218 bin 860 kız; TS puan türünde 165 bin 5 erkek, 184 bin 522 kız öğrenci başarılı oldu. Buna göre kız öğrenciler erkek öğrencilere sınavlarda daha başarı gösterdi. -MF VE TM PUAN TÜRLERİNDE KİLİS, TS PUAN TÜRÜNDE İSE BİTLİS BAŞARILI OLDU- MF puanına göre en başarılı iller sıralamasında Kilis birinci olurken, Kırşehir ikinci ve Karabük ise üçüncü oldu. Sinop dördüncü, Gümüşhane beşinci, Denizli altıncı, Ankara yedinci, Burdur sekizinci Kırıkkale dokuzuncu ve Antalya onuncu sırada yer aldı. TM puanına göre en başarılı iller arasında ilk on sırada sırasıyla Kilis, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kırşehir, Eskişehir, Gümüşhane, Bartın, Kırıkkale ve Burdur geliyor. TS puanına göre ise en başarılı iller arasında ilk onda sırasıyla Bitlis, Bartın, Aydın, Sinop, Niğde, Siirt, Nevşehir, Manisa, Gümüşhane, Tekirdağ bulunuyor. 2011-LYS'de en az başarılı olan iller sıralamasında son 10'da yer alan illere de yer verildi. MF puan türünde Artvin, TM ve TS puan türlerinde Ardahan en az başarılı il oldu. Buna göre, MF'de Elazığ, Muş, Şanlıurfa, Kocaeli, Tunceli, Hakkari, Ağrı, Şırnak, Ardahan ve Artvin; TM'de Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Artvin, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Şırnak ve Ardahan; TS'de Burdur, Şanlıurfa, Giresun, Van, Hakkari, Erzincan, Artvin, Tunceli, Gaziantep ve Ardahan en az başarı iller olarak belirlendi. -TESTLERE GÖRE PUAN DAĞILIMI- Ham puan dağılımına göre, LYS-1'de Matematik testinde 50 sorunun tamamını doğru yanıtlayan bin 124 aday bulunurken, bu testte 31 bin 51 aday sıfırdan küçük puan aldı. 575 bin 693 kişi 0-5 arasında soruyu doğru yanıtladı. Geometri testinde 30 sorunun tümünü 2 bin 640 aday doğru yanıtladı. 37 bin 867 aday sıfırdan küçük puan alırken, 568 bin 877 aday da 0-5 arasında doğru soru cevaplandırdı. LYS-2'de Fizik testinde 224, Kimya testinde 2 bin 504, Biyoloji testinde 522 aday 30 sorunun tümünü doğru cevaplandırdı. Fizik testinde 23 bin 636, kimya testinde 3 bin 764, biyoloji testinde de 4 bin 760 aday sıfırın altında puan alırken, fizik testinde 256 bin 569, kimya testinde 276 bin 471, biyoloji testinde ise 275 bin 445 aday 0-5 soruya doğru yanıt verdi. LYS-3'teki Türk Dili ve Edebiyatı Testi'nde 2 aday soruların tümüne doğru yanıt verirken, bin 349 aday sıfırdan küçük puan aldı. 0-5 arasında soruyu doğru yanıtlayan aday sayısı 645 bin 376 aday oldu. Coğrafya-1 testinde ise 52 aday tüm soruları doğru yanıtlamayı başardı. 2 bin 55 adayın sıfırdan küçük puan aldığı coğrafya-1 testinde 0-5 arasında soruyu 644 bin 670 aday doğru yanıtladı. LYS-4'teki Tarih testinde 91, coğrafya-2 testinde 219, felsefe testinde 1 aday soruların tümünü doğru cevap verdi. Tarih testinde 891, coğrafya-2 testinde 3 bin 153, felsefe testinde ise 945 kişi sıfırdan küçük puan alırken, tarih testinde 361 bin 92, coğrafya-2 testinde 358 bin 830, felsefe testinde 361 bin 38 aday 0-5 arasında doğru soru yanıtlayabildi. LYS-5'teki Almanca testinde 35, Fransızca testinde 1, İngilizce testinde de 3 aday 80 sorunun tümünü doğru yanıtladı. Almanca testinden 56, Fransızca testinden 60, İngilizce testinden 2 bin 431 aday sıfırdan küçük puan aldı. -OKUL TÜRLERİNE GÖRE BAŞARI SIRALAMASI- LYS sonuçlarına göre, MF, TM ve TS puan türlerinde toplam 1 milyon 650 bin 225 aday 180 ve üzeri puan alarak lisans programlarında tercih yapmaya hak kazandı. MF'den 382 bin 886, TM'den 689 bin 920, TS'den 577 bin 419 aday 180 ve üzeri puan aldı. LYS'de en başarılı adaylar son sınıf düzeyindeki adaylar oldu. Son sınıf düzeyindeki adaylar MF puan türünde 274.234, TM puan türünde 260.425, TS puan türünde 254. 332 puan ortalamasına sahip olurken, son sınıf düzeyindeki adayları, lise mezunu veya daha önce yerleşememiş adaylar ve üniversitede okuyanlar ile bir yükseköğretim programını bitirmiş adaylar izledi. Okul türlerine göre ise en başarılı liseler devlet fen liseleri oldu. Devlet fen liseleri MF puan türünde 415.290, TM puan türünde 392.214, TS puan türünde 382.541 puan ortalaması elde ederken; bu lise türünü özel fen liseleri takip etti. Özel fen liseleri de MF'de 382.794, TM'de 363.202, TS'de 362.880 puan ortalamasına sahip oldu. Askeri liselerin puan ortalaması MF'de 372.806, TM'de 355.064, TS'de ise 337.668 olurken; Anadolu liseleri MF'de 331.303, TM'de 321.440, TS'de 324.654; özel liseler MF'de 253.376, TM'de 244.876, TS'de 255.425 puan ortalaması elde etti.