-TERCİH FORMLARINI GÖNDERMEDE CUMA SON GÜN ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Üniversite tercihi yapan adayların tercih formunu teslim etme süresi 6 Ağustos 2010 Cuma günü sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, formları internetten veya başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'ye gönderebiliyor. Tercih formları 6 Ağustosa kadar teslim edilebilecek. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak gönderecek adaylar, T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yapabilecek. Bu yöntemler dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacak. Tercihini başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların tercih işlemini yaptıracağı başvuru merkezinden randevu alması gerekiyor. Randevu, kılavuzun edinildiği gün, aday ya da bir yakını tarafından alınabileceği gibi daha sonraki bir gün de alınabilecek. Bu adaylar tercih hizmeti olarak 3 TL ödeyecek. İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları daha yararlı olacak. Tercihlerini internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacak. -30 TERCİH YAPILACAK- Adaylar, geçen seneden farklı olarak 30 yükseköğretim programını tercih edebilecek. LYS veya YGS yerleştirme puanlarına göre tercih yaparken adayların, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, kendi alanına uygun bir programı tercih ettiğinde 0.15, kendi alanının dışındaki bir programı tercih ettiğinde 0.12 katsayısı ile çarpılacağını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Kılavuzdaki Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'teki programlar arasından tercih yapılabilecek. Tablo 3A ve Tablo 3B genellikle ön lisans programlarından, Tablo 4 ise lisans programlarından oluşuyor. Adayların Tablo 3A'daki programlar için önceliğin sınavsız geçiş hakkı olanlara verildiğini unutmaması isteniyor. Adayların yapacağı 30 tercihin baştan birkaç tanesini ''puanım yeterli olmayabilir'' endişesine kapılmadan, sadece ilgilerini ve en çok istedikleri programları göz önünde bulundurarak belirlemeleri, kazansa bile kaydolmayı istemediği bir programı tercih etmemesi öneriliyor. Adayın, 30 tercih hakkının tamamını kullanması gerekmiyor. Adaylar sadece 1 tercih yapabilecekleri gibi, 30 tercih hakkını da kullanabilecek. Adayların tercih yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken bazı konular da bulunuyor. Adayların, tercih ettikleri programların karşısında belirtilen ''bakınız'' uyarısında gösterilen ve o programa giriş için aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarının kontrol etmeleri gerekiyor. Adaylar ayrıca, tercih ettikleri programların kodlarını doğru yazmaları konusunda da uyarılıyor. Adaylar, yaptıkları tercihleri tercih süresinin bitimi olan 6 Ağustos 2010 tarihine kadar değiştirebilecek. İster okuldan, ister internetten bireysel başvuruda bulunmuş olsun her adayın internet üzerinden tercihlerinin sıralamasını değiştirme hakkı bulunuyor. Engelli adaylara da ''engelleri yüzünden başarılı olamayacakları yükseköğretim programlarını tercih etmemeleri'' uyarısı yapılıyor. -OKUL BİRİNCİLERİ- 2009-2010 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo 3B ve Tablo 4'ün 6 numaralı sütununda gösteriliyor. Bir programın öngördüğü okul türü, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerli tutuluyor. YGS veya LYS'de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanları göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra yerleştirme sonuçlarını 20 Ağustos dolaylarında açıklamayı planlıyor.