Tecavüze uğradığı iddia edilen ördek sahibi tarafından öldürülecek!

Bursa Osmangazi'de tecavüze uğradığı iddia edilen ördek, sahibi tarafından kesilecek. Ördeğin sahibinin, "Ben artık buna bakamam" dediği öğrenildi.

Serhat Tezcan ve Bülent Civanoğlu'nun DHA'da yer alan haberine göre; Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, aşırı alkollü 50 yaşındaki A.Ç.’nin kayınpederinin evinin terasında tecavüz ettiği öne sürülen ve Hayvan Hastanesi’nde tedavi edilen ördek, bu sabah sahiplerine teslim edildi. Döndü ve Salih Akdemir çifti, damatlarının tecavüze ettiğini öne sürdükleri ördeği keseceklerini söyledi.

Evli ve 4 çocuk babası inşaat işçisi A.Ç., eve aşırı alkollü olarak geldi. Bunun üzerine 77 yaşındaki Salih Akdemir ve eşi Döndü Akdemir, kızı ve torunlarını rahatsız etmemesi için damatlarına, ördek kümesinin de bulunduğu terasta yatak hazırladı. Çarşamba sabahı A.Ç. erkenden evden ayrılırken, ördeklere yem vermek için terasa çıkan Salih Akdemir, kümesteki üç ördekten birinin arkasının kanlar içinde olduğunu ve yürüyemediğini gördü. Damatlarının yattığı yatakta da kan izleri olduğunu ve kanlı atleti gören yaşlı çift, ördeği de yanlarına alarak Emek Polis Merkezi’ne giderek, damatlarının hayvana tecavüz ettiğini iddia etti. Ördek Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne gönderildi. Burada yapılan ilk incelemede ördekte tecavüz bulgularına rastlandı. Yaşlı çiftin şikayetiyle yakalanıp gözaltına alınan A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç., iddiaları reddedip, iftiraya uğradığını öne sürdü.

'Artık fayda gelmez'

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavisi yapılan ördek, bu sabah polisler tarafından alınıp Döndü ve Salih Akdemir çiftine evlerinde teslim edildi. Hayvanın hala yürümekte zorluk çektiğini, tüylerinde kan lekelerinin durduğunu söyleyen Salih Akdemir, "Bu ördekten artık fayda gelmez. Kesip hayvanlara vermekten başka çarem yok. Mecburum. Besleyemem ben bunu" dedi.

Bu arada Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili olarak Hayvan Hastanesi’nden beklenen resmi raporların kendilerine henüz gelmediğini, rapora göre pazartesi günü Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılacak olan A.Ç.’ye, ’hayvana işkence yapmak’ suçundan 250 TL para cezası kesebileceklerini söyledi.