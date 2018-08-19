Tercan'daki katliamda ölen müezzin toprağa verildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Tercan İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan tarafından öldürülen 4 kişiden, Mama Hatun Camii\'nin müezzin kayyımı Muhammed Küçükyıldız\'ın cenazesi (40), memleketi Erzurum\'da toprağa verildi.

Erzurumlu olan evli ve 2 çocuk babası Muhammed Küçükyıldız için bugün merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Muhammed Küçükyıldız\'ın yakınları, müftülük çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşma yapan Burhan İşliyen, \"Mübarek bayram arifesinde müessir bir olayın neticesinde ebedi aleme uğurlamak üzere olduğumuz kardeşimiz Muhammed Küçükyıldız\'ın cenazesi vesilesi ile bir araya geldik. Hocamızın ağabeyi Cahit Küçükyıldız mübarek topraklardaki hac vazifesini yarıda bırakarak cenazeye iştirak etti. Cuma günü cuma namazından biraz sonra gerçekleşti hadise. Ben olayın gerçekleştiği andan itibaren hem hastanede hem olay mahallinde bulundum. Muhammed hocamız herhangi bir kavga, herhangi bir tartışma, her hangi bir itişmeye karışmamıştır. Tamamen hadiselerden uzak ve gafil olarak olayın içerisinde cinnet getiren bir çalışanımızın faili olduğu olayın içerisinde kaldı ve hayatanı kaybetti\" dedi.

CENAZE NAMAZINI AĞABEYİ KILDIRDI

Muhammed Küçükyıldız\'ın cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nda görevli ağabeyi Cahit Küçükyıldız tarafından kıldırıldı. Cahit Küçükyıldız, namazdan önce yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

\"Kardeşim olduğu için, yakınen şahit olduğum için söylemek istiyorum. Elinden tutup imam hatibe kaydettirdim. Beraber bitirinceye kadar yanımda kaldı. Gençliğine ve bugünkü saatine kadar her şeyine şahidim, mümin olduğuna kaniyim. Çok ahlaklı ve temiz bir insandı. Kimseyle kavgası olmazdı. \'Bazen bir sinirlen, bir kızma da gerekir\' derdim ama ahlakı güzel bir insandı. Benden 6 yaş küçüktü. Burada 2.5 ay önce de babamız rahmetli olmuştu. Beraber uğurlamıştık. takdiriilahi. Bunun ders olması gerekiyor bize. Bu dünya o kadar kötülük yapmaya müsait, geniş ve uzun bir vakit değil\" dedi.

Muhammed Küçükyıldız\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Abdurrahman Gazi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

KATLİAMDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Olay, geçen Cuma günü saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı\'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç ile izin konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Aslan, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancası ile Rasim Kılıç\'ı vurdu. Aslan, daha sonra yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ile imam ve müezzin olarak görev yapan Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç\'a kurşun yağdırdı. Fatih Aslan, en son kendi başına ateş etti. Saldırı sonucunda Ersin Kan ile Rasim Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile saldırgan Fatih Aslan, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.



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