'Terbiyem bozulmasın diye izlemiyorum'

Kenan Işık'ın atv'deki 'Dünya Bir Oyun Sahnesi' programına konuk olan duayen oyuncu Erol Günaydın, programın diğer konuğu Ertuğrul Günay'ın Recep İvedik 2 filmine getirilen 13 yaş sınırını da az bulduğunu belirtmesi ve 'Kurulun kararı, 13 yaşın altındakiler gidemez" sözleri üzerine "Bir de benim yaşımdakiler gidemez. Terbiyesi bozulur. Bu yaşa kadar muhafaza ettim. Dağılmasın, gitmesin, bozulmasın" diye esprili bir yolla filmi eleştirdi.



Günaydın daha sonra Recep İvedik ve benzeri gişe filmleri için "Bu filmleri yapıyorlar para kazanmak için. Biraz da bir şeyler getirin. Bu millet zaten aç, bekliyor, sizlerin eline bakıyor. Milyarlar, trilyonlar sarfediyorsunuz, birazcık da bir şey verin şunlara. Biz ne kadar uğraştık bu işler için" diye konuştu.



Türk sinemasına büyük emek veren Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen gibi ustaların sinema için çok büyük uğraşlar verdiğinin altını çizdi ve video kültürüyle birlikte sinemanın uğradığı erozyonu şöyle anlattı:



"Ne zamanki video girdi işin içine, işte bu filmler gibi filmler başladı ucuz ucuz, para kazanalım diye. O videoculuk çok bozdu Türk sinemasını. Ondan sonra ucuz filmler yapılmaya başlandı."

