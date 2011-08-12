-Teravih namazı tartışması ADANA (A.A) - 12.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, ''Teravih namazı vardı, yoktu'' tartışmalarıyla ilgili ''Bu türde bir tartışmayı çok yersiz buluyorum ve doğru olmadığını düşünüyorum'' dedi. Sabancı Merkez Cami'sinde, cuma namazı öncesi cemaate hitap etmek üzere geldiği Adana'da, gazetecilerin, sorularını cevaplandıran Sayar, bazı televizyon kanallarında ''Teravih namazı vardı, yoktu'' tartışmalarıyla ilgili ''Bu türde bir tartışmayı çok yersiz buluyorum ve doğru olmadığını düşünüyorum. Ramazan ayında halkımızın oluk oluk camilere aktığı Kur'an-ı Kerim dinlediği, kadınların, çocukların bilgilendiği bir zamanda halkımızın zihninin karıştırılması gereksiz'' diye konuştu. Bunun ilmi bir mesele olduğunu savunan Sayar, şöyle devam etti: ''Bu ilmi meselelerin kendi mahfilinde, kendi yerinde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Adına ister 'teravih' ister 'gece namazı' deyin. Bizzat Hz. Peygamberimiz bu namazı kıldı, hatta birkaç gün de gelen ashabına kıldırdı. Hz. Ömer döneminde de cemaatle topluca kılınmaya başlandı. O dönemden günümüze kadar 15 asır boyunca bütün Müslümanlar camilerde teravih namazı kılıyor. Bu kadar insanımızın değer verdiği ibadeti, sadece zihinleri bulandırmak için bazı insanların televizyon ekranlarında böyle beyanat vermesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten milletimizin de bunlara itibar edeceğini düşünmüyorum.''