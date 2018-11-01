Terasta kurşun yağdıran eşinden, 2 gün önce şikayetçi olmuş

KAYSERİ ( DHA)- KAYSERİ\'de dün bir alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryasında buluştuğu, boşanma kararı aldığı eşi Levent Akgül (33) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Emine Akgül\'ün (25), 2 gün eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sorgusu süren katil zanlısı Akgül\'ün, alışveriş merkezinin girişindeki güvenlik kontrolünden tabancayla nasıl geçtiği de araştırılıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı\'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Levent Akgül, bir süre önce kendisini terk edip, ayrı yaşadığı eşi Emine Akgül ile konuşmak için alışveriş merkezinin teras katında buluştu. Burada, 2 çocuk sahibi Akgül çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine\'ye kurşun yağdırdı. Emine Akgül kanlar içinde yere yığılırken, alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. Çağırılan ambulansla Emine Akgül, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen, hemen ameliyata alınan Emine Akgül, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Levent Akgül, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Emine Akgül\'ün olaydan 2 gün önce, şiddet gördüğü gerekçesiyle Reşat Vural Polis Merkezi\'ne giderek eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Levent Akgün emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini belirterek, \"Emine\'yi seviyordum. Yuvamız yıkılsın istemedim. 2 çocuğumuz olduğunu söyleyip, barışmak istedim. Ama o beni 2 gün önce de polise şikayet etti. Buluşmamız sırasında bana hakaret edince dayanamadım, ateş ettim\'\' dedi.

SİLAHLA ALIŞVERİŞ MERKEZİNE NASIL GİRDİ?

Levent Akgül\'ün olayda kullandığı, eski olan ruhsatsız tabancayı, evlerinin bahçesinde bulduğunu iddia ettiği belirtildi.

Levent Akgül\'ün alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik kontrolünden, belindeki tabancayla nasıl geçtiğinin de araştırıldığı belirtildi.

Katil zanlısı Levent Akgül\'ün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



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