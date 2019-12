'Tepkimiz İsrail yönetimine'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim-Şişhane metro hattı açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada, Davos'ta dün akşamki panelde yaşanan tartışmaya değindi.



Başbakan Erdoğan konuşmasına 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratları arasında başladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



- Gazze’de üç hafta boyunca yaşananları, tüm dünya canlı yayınlarda izledi. Dün akşam Davos’ta yaşananları da gördünüz izlediniz. Biz Türkiye olarak sadece bölgesinde değil, tüm dünyada barışı sağlama amacıyla hareket eden bir ülkedir.



- Kimsenin Türkiye’yi yanlış bir konumda göstermeye çalışmasına, Türkiye’yi farklı bir kategoriye yerleştirmesine izin vermeyiz.



- Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na saygısızlık yapmasına fırsat vermeyiz. Bundan önce bu tür alışkanlıkları olanlar olmuş olabilir. Bunlar bizi hep üzmüştür.



- Ama şimdi yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Türkiye’nin büyüklüğünü önemini gerekliliğini iyi algılamak isteyenler eğer dönüp tarihe bakarlarsa bunu görürler.



- Son 6 yıldır bölgede oynadığımız role bakarlarsa bunu görürler. Bizim temel sloganımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği 'Yurtta sulh, dünyada sulhtur'



- Biz İsrail - Suriye görüşmelerinde bu amaçla ara bulucu olduk. Biz İsrail-Pakistan arasında diplomatik temas kurulmasına bu amaçla gayret ettik. Biz Lübnan meselesinin çözümünde bu yüzden aktif rol oynadık. Gürcistan-Rusya meselesinde bu amaçla devreye girdik. Biz onlarca ülkeye bu amaçla asker gönderdik.



- Tek amacımız buydu. Bölgede her ülke arasında bir an önce kalıcı barış oluşturulsun, bölge refaha kavuşsun. Biz bunları yaparken, birilerinin bizi farklı konuma oturtma çabalarına sessiz kalamayız.



- Yaşanan bir dram vardı. Bu dramı belli bir dinin ırkın bölgenin devletin mensubu olarak değil, sadece insan olarak değerlendirmek gerekirdi.



- Ben de sadece insani duyarlılıklarla bu meseleye baktım. Arkadaşlarım vicdanlarının seslerini dinleyerek bu meseleye yaklaştılar.



- Bu trajedi sivillerin ölmesini, çocukların kadınların öldürülmesini, basit bir iş kazası gibi göstermek ne kadar anlamsızsa, yaşananları duymamak görmemek konuşmamakta bir insan olarak da bize o kadar anlamsız gelir.



- Zira zulme duyarsız kalmakta zulümdür. Kimse 1300 kişinin öldürüldüğü bir olayın küçümsenmesini, 5000’e varan insanın yaralanmasının normal karşılanmasını isteme hakkına sahip değildir.



- İnsani özelliklerimizi, siyasi politikalar uğruna bastırmak durumunda kalamıyoruz. Biz İsrail’i Yahudileri suçlamıyoruz. Topyekün bir eleştiri getirmiyoruz.



- Eleştirimiz somut bir olayda kullanılan bir fosforlu bombalaradır, tanklarla toplarla orada öldürülen o yavruların o sivil insanların o düştüğü durumadır.



- Hükümetin attığı bir adımla yüzlerce masumun ölmesine sebep olmasıdır. Yani İsrail yönetiminin uygulamalarınadır bu tepkimiz.



- Buradan medyaya da özellikle sesleniyorum. Yalan yanlış haber yapanlara sesleniyorum. Bu vahşetin avukatlığını yapanlara sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyet Başbakanı'nın yanında değil de, başkalarının yanında yer alanlara sesleniyorum.



- Her olayı semitizm karşıtlığı gibi göstererek, birilerinin eleştirilmez hale getirilmeye çalışılması da büyün bir yanlıştır.



- Ayrımcılık yapmayız. Bu ülkede kimseye kinle, nefretle bakmayız.



- Biz siyasetimizi asla uçlara yapmadık, yapmayacağız.



- Bizi ayırmaya çalışanlara 29 Mart’ta en güzel cevabı vereceğinize inanıyorum.



- Ben buralarda doğdum, dünyada hiçbir yer bu kadar güzel değil. İstanbul ruhu olan bir şehir.



- İstanbul’un sokaklarını, mahallelerini, beldelerini bilmeyenler İstanbul’a hiçbir şey veremez.



- İstanbul’u bilmezsen Sultançiftliği diye başka yere gidersin.



- İstanbul sürekli büyüyen marka bir şehir.



- Sizin karşınızda İstanbullu olma sıfatıyla konuşuyorum.



- Ben geldiğimde İstanbul’da çöp dağları patlıyordu.



- Biz gelmeden önce iktidarda CHP vardı; küvetlerde insanlar su biriktiriyordu.



- Biz geldik çöp, çukur ve çamurdan İstanbul’u kurtardık.



- Romen Diyojen, fenerle adam arıyordu. Bunlar da arka sokakta çukur arıyor.



- Bugünkü İstanbul ile 1994 İstanbul’u arasında kıyas yapmak bile mümkün değil.



- Dağları Ferhat gibi delerek İstanbul’a su getirdik.



- Gazze paneline Türkiye Başbakanı olarak katıldım. Biz kabile reisi değiliz. Saygısızlığa fırsat vermeyeceğiz.



- Gündemi belirleyen ülke olmalıyız. Diklenmeden dik durmalıyız.



- İsrail hükümetinin bir adımı yüzlerce kişinin ölümüne neden odu.



- Antisemitizme karşıyız.



- Türkiye’nin saygınlığını korumak muhalefetin ve tüm kurumların görevi.



- Hedefimiz İsrail yönetimi.