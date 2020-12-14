Tepkiler üzerine yeniden ifadeye çağrılmıştı; kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını döven erkek yine serbest bırakıldı!

TIKLAYIN: Ayrılmak isteyen kız arkadaşına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran erkek, darp raporu ve kamera kaydına rağmen serbest bırakıldı!

Ne olmuştu?

İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen Çarşamba günü Şişli'de meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Erçakar'a saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Erçakar'a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu.

Şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Tuğba Erçakar M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini söyledi.

"Ölüm tehditleri alıyorum"

Erçkar, paylaşımında, "Ben ölünce değil, ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum, ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.