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Tepkiler üzerine yeniden ifadeye çağrılmıştı; kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını döven erkek yine serbest bırakıldı!

14 Aralık 2020 16:27

İstanbul'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp eden M.H.B. adli kontrol talebiyle ikinci kez serbest bırakıldı.

Şişli’de Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A.'nın evindeyken darp edilmişti.

​Olayın ardından genç kadını darp eden M.H.B., gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Darptan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Bozaslan, dün tehditten gözaltına alınmıştı. 

Ancak polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, bugün de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TIKLAYIN: Ayrılmak isteyen kız arkadaşına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran erkek, darp raporu ve kamera kaydına rağmen serbest bırakıldı!

Ne olmuştu?

İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen Çarşamba günü Şişli'de meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Erçakar'a saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Erçakar'a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu.

Şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Tuğba Erçakar M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini söyledi.

"Ölüm tehditleri alıyorum"

Erçkar, paylaşımında, "Ben ölünce değil, ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum, ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tuğba Erçakar'ın darp edildiği anlar ise olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.H.B eve girer girmez Erçakar'a saldırıyor. Erçakar'a yumruk atan M.H.B.'ye kız arkadaşı da yardım etmek istese de başarılı olamıyor. Erçakar'ın uğradığı şiddet dakikalarca sürüyor.

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