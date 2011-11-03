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Tepki yağdı program bitti

Grup seks skandalıyla gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan’ın programı Kanal 7’nin yayın akışından çıkartıldı.

03 Kasım 2011 02:00


T24- Grup seks skandalıyla gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan’ın programı Kanal 7’nin yayın akışından çıkartıldı.

Vatan'ın haberine göre, türkücü İzzet Yıldızhan’ın fuhuş skandalında gözaltına alınmasından sonra gözler müzik eğlence programı yaptığı Kanal 7 televizyonuna çevrildi. Geçtiğimiz hafta skandalın hemen ardından ekrana çıkan ve olayı reyting malzemesi olarak kullandığı öne sürülerek ağır eleştirilen Yıldızhan ile ilgili olarak Kanal 7’ye tepki yağdı.


Ekranda söyledikleriyle, karakoldaki ifadelerinin tamamen zıt olması kanal yetkililerini harekete geçirdi. İlk olarak ünlü türkücünün “İzzet Yıldızhan Şov” adlı programı bu hafta yayın akışından çıkartıldı. Gelen tepkiler üzerine programın tamamen kaldırılacağı konuşuluyor.


Kanal 7, daha önce de yönetmenini hamile bırakan, evli sunucu Şoray Uzun’un TV programını yayından kaldırmıştı.


Twitter’daki tepkiler


- Kanal 7’deki genişliğe helal olsun vallaha. Onlardaki genişlik ancak uydu kanallarında var:)

- Kanal 7, bizi yeme.

- Kanal 7’nin bana program yaptırması için telekız mı çağırayım. (Fikri Akyüz)

- Kanal 7 hedef kitlesine en az Nihat Doğan’ı kapı dışarı eden MONDİ gibi şahsiyetli olduğunu göstermeli. (Mehtap Yilmazz)

- Grup seks, ters ilişki.. Bunlar Kanal 7’ye ters değil mi? (Gazeteciler.com’dan)

- Telekız tokatlayan, grup seks yapan Kanal 7’de İzzet’in programı hala yayınlanıyorsa muhafazakâr olduklarındandır. (Dervişjimo)

İzzet düğüne alınmamış!

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan’ın “Biz Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın düğününe davetliydik” sözleri de yalanlandı. Zafer Çağlayan’ın danışmanları Ankara’daki skandala adı karışan Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan’ın düğüne davetli olmadıklarını belirterek “Doğan, Muşlu olması nedeniyle gelmiş ve kapıdan çevrilmemiştir” diye açıklama yaptılar.

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