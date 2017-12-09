Tepki nedeniyle kesmekten vazgeçtikleri deveyi belediyeye hediye ettiler

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Pazarcılar Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı pazar yerinin temel atma töreninde kesmek için deve satın aldı. Tepkiler üzerine kesilmesinden vazgeçilen deve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne hediye edildi. Deve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı\'na götürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin, İzmit Doğu Kışla\'da 35 bin metrekarelik alanda yapacağı pazar yeri temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve vatandaşlar katıldı. Pazar yerinin Doğu Kışla\'da yapılması durumunda deve kesilmesi konusunda adak adayan Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, 16 bin TL\'ye Aydın\'dan deve satın aldı. Önceki gün deve kent merkezinde caddelerde gezdirilirken, vatandaşlar açılışa davet edildi. Temel atma töreninde devenin kesileceğinin öğrenilmesi vatandaşların tepkilerine yol açtı. Bunun üzerine Kocaeli Pazarcılar Odası, bugün temel atma törenin yapıldığı alana getirilen deveyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağışladığını açıkladı.

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim yaptığı konuşmada, \"Deveyi kesmek için getirmiştik ama ortak kararla deveyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne hediye etmek istiyoruz\" dedi. İbrahim Karaosmanoğlu deveyi teslim aldı. Deve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı\'na götürüldü.



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