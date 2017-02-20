Tepki çeken “Türk’ün Suriyeliye intikamı” paylaşımına “Şakaydı” açıklaması!

İşe geç kalan Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafını “Türk'ün Suriyeliye intikamı” ibaresiyle paylaşan Hasan Kartal, “Şakaydı” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafı, altına “Türk'ün Suriyeli'den intikamı” notuyla sosyal medya hesabından paylaşan ve büyük tepki çeken Hasan Kartal, olayın sanıldığı gibi şiddet içermediğini, şakalaşmadan ibaret olduğunu öne sürdü.

Fotoğraftaki Suriyeli Mustafa ile aynı işyerinde çalıştığını söyleyen Hasan Kartal, "Fotoğrafı paylaşırken üzerine yazdığım cümleler hatalıydı. Yazmamam gerekirdi" diye konuştu.

16 Şubat Perşembe günü yapılan bu paylaşım sosyal medyada hızla yayılmaya ve tepki çekmeye başladı. Haber sitelerinde de konu edilen paylaşım üzerine çok tepki aldığını belirten Hasan Kartal, DHA'ya konuştu.

"Sana mı soracağım çakal!"

"Şakalaşırken çektim"

Suriyeli Mustafa ile aynı işyerinde çalıştıklarını söyleyen Kartal, "Benim işveren olduğum yönünde haberler var. Ben işveren değil, o iş yerinde işçiyim. İkimiz de kalite kontrol bölümünde çalışıyoruz. Mustafa 3-4 aydır bizimle çalışıyor. Gün içinde defalarca şakalaşırız. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Paylaşıp paylaşamayacağım konusunda çekişirken, fotoğrafı Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var" dedi.

"Tehdit edenler var"

Paylaşımın üzerine çok fazla tepki mesajı aldığını belirten Hasan Kartal, "Hakaret edenler, tehdit edenler var. Ben de cevap vermek yerine bir süreliğine hesabımı dondurdum. Olay ciddi olsaydı çok farklı şekilde tepki verebilirdim. Ancak olayın şaka olduğunu bildiğim için mesajlara yanıt bile vermiyorum" diye konuştu.

"Şaka olduğuna inanıyorum"

Olayı öğrendikleri andan itibaren araştırmaya başladıklarını belirten İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da "Hasan yıllar önce de yanımda çalışmıştı. Hasan'ı tanıdığım için bu olayın özünde şaka olduğuna inanıyorum. Çalışan arkadaşlarımız birbiriyle sürekli şakalaşırlar. Sabah işyerinde şakalaştıktan sonra Facebook'tan paylaşımı yapıyor. Suriyeliye şiddet uygulanıyor gibi bir paylaşım. Tabii ki bunu tasvip etmiyoruz, olmaması gereken bir şey. Kendisine sorduğumda şaka olduğunu söyledi. Bundan iki yıl önce Ayakkabıcılar Sitesi'nde Suriyeliler ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Şu sıralarda bir gerginlik yok sitede şu an. Zaman zaman şakalaşmalar olacaktır. Ancak fotoğrafın üzerine yazılan yazıda sıkıntı var, olmaması gerekiyor. Böyle paylaşımlardan kaçınmak gerek. Suriyeliler bizim misafirimiz birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.