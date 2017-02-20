Geç kalan işçisini dövdü, "Türk'ün Suriyeliye intikamı" diyerek sosyal medyada fotoğrafını paylaştı!

İzmir'de bir patron, işe geç kalan Suriyeli işçisini dövdükten sonra fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.
Sol’da yer alan habere göre, görüntünün sahibinin sosyal medya hesabından "Türk'ün Suriyeliye intikamı" şeklinde paylaştığı fotoğrafta, Şafak K. isimli patron Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırıyor.
Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada büyük tepki toplarken, işçiyi önce dövüp sonra aşağılayan Şafak K. hakkında herhangi bir işlemin başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.
O görüntü şu şekilde: