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Yaşam

Tepki çeken karakter reklamdan çıkarıldı

118 33’ün yeni reklamında, büyük tepki çeken ‘33’ tiplemesi, ekrana veda etti.

16 Nisan 2011 03:00

T24 - 118 33’ün yeni reklamında, büyük tepki çeken ‘33’ tiplemesi, ekrana veda etti. Artık markanın reklamlarında rol alacak yeni bir karakter var.


Reklamda rol alan karakterden müziğine, kadın temsilinden üslubuna kadar bugüne kadar birçok tartışmaya konu olan 118 33, gelen tepkilere yine reklam filmi üzerinden yanıt verdi.

Reklamın ana tiplemesi olan 33, yeni reklamda yerini kardeşine bırakacağını açıkladı.

33’ün ‘gay mi aseksüel mi’ olduğu, markayı sunuş biçimi, kıvraklığı ve üslubu, yayına girdiği ilk günden bu yana 118 33 reklamlarını gündemde tuttu. Özellikle sosyal paylaşım ağlarında, reklamı eleştiren tartışmalar çıktı.

TV programlarında dahi tartışma konusu haline gelen 118 33, bu tepkilere yeni reklamında yanıt verdi. İzleyicinin sevgisini kazanamayan ve istenmeyen 33 figürü, yerini çok daha beyefendi ve kendisinin tam zıttı, (sürekli siyah giyen eski 33'ün tam tersi beyaz kıyafetli kardeşine) bir karaktere bıraktı. Böylece izleyici 118 33’ün reklamlarını şekillendirmiş oldu.


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